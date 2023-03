Oneflow benut de nieuwste OpenAI GPT Turbo om toekomstige contracten vorm te geven

AMSTERDAM, 7 maart 2023 /PRNewswire/ -- Oneflow, een in Stockholm gevestigd SaaS-bedrijf met een contractautomatiseringsplatform, heeft een gloednieuwe functie uitgebracht, AI Assist genaamd. AI Assist gebruikt het nieuwste OpenAI GPT3.5 Turbo-model om contractinhoud te genereren en zodoende het contractcreatieproces te versnellen.

Met AI Assist wil Oneflow toekomstige contracten verbeteren. Het democratiseert het contractproces door iedereen de mogelijkheid te bieden in enkele seconden een contract op te stellen in een krachtige en overtuigende taal.

Oneflow Ai Assist

"Dankzij AI Assist werk ik sneller. Ik gebruik het als inspiratiebron bij het schrijven van specifieke clausules, omdat het me helpt contracten en paragrafen overtuigend op te stellen," aldus Olivia Åman, Hoofd Juridische Zaken bij Oneflow.

De AI Assist-functie in Oneflow maakt het mogelijk contracten te genereren die geschikt zijn voor een breed scala aan usecases. Een gebruiker hoeft in de 'prompt' alleen maar aan te geven wat voor soort contract hij wil, en met een klik wordt het gegenereerd. Daarna kan hij naar eigen inzicht wijzigingen en correcties aanbrengen om tot een definitief ontwerp te komen.

Volgens een rapport uit 2022 van World Commerce and Contracting beschouwt 60% van de leidinggevenden contractautomatisering als een prioriteit. Oneflow is een contractautomatiseringsplatform dat contracten vanaf creatie en ondertekening tot archivering en opslag automatiseert.

Volgens Olivia was het schrijven van een contract een van de meest tijdrovende aspecten van het contractproces, maar automatisering van dat proces is een zegen voor haar productiviteit.

"Het opstellen van een contract en het structureren van de subclausules kan uren in beslag nemen. Maar sinds we AI Assist gebruiken, kunnen we sneller dan ooit meer contracten opstellen met een degelijker taalgebruik."

Oneflow is een van de vele bedrijven die AI in hun producten zijn gaan verwerken nu het zijn weg begint te vinden in het aanbod van bedrijven. Meer informatie over AI Assist bij Oneflow vindt u op hun website .

Over Oneflow

Oneflow ontwikkelt digitale contractautomatiseringssystemen. Oneflow is van mening dat contractverwerking, zowel in Europa als wereldwijd, wordt gekenmerkt door handmatig en op papier of bestanden gebaseerd contractbeheer, wat resulteert in een hoge mate van resource-intensief administratief werk en het risico op menselijke fouten. Met Oneflow kunnen bedrijven contracten voor, tijdens en na ondertekening digitaal afhandelen, waarbij het hele contractbeheerproces op één platform wordt geautomatiseerd.

