Openbravo lance Openbravo Store avec une portée fonctionnelle enrichie pour que les retailers puissent mieux affronter les défis imposés par le COVID-19

BARCELONE, Espagne, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Openbravo, éditeur mondial d'une plateforme omnicanale basée sur le cloud pour un commerce agile et innovant a annoncé aujourd'hui une nouvelle version d'Openbravo Store, sa solution de gestion multi-magasins basée sur le cloud pour les retailers, maintenant disponible avec une amélioration des fonctionnalités produits et proposée avec un modèle de tarification à l'utilisation pour les nouveaux clients dans le monde.

Avec la sécurité et la protection devenant des critères de décision d'achat aussi important que le prix, l'emplacement ou l'assortiment, Openbravo Store offre la possibilité d'activer des expériences en magasin plus sûres et plus pratiques que les clients apprécieront, tout en préparant les magasins à devenir de véritables pôles omnicanaux.

Au niveau du magasin, Openbravo Store étend son élégante solution de point de vente mobile avec des fonctionnalités améliorées de CRM, clienteling et de fidélisation, qui permettent un accès facile aux informations client telles que les données personnelles des clients, l'historique des commandes et les données de comportement d'achat et la possibilité d'inclure les clients dans divers programmes de fidélité. Des recommandations sur les produits, services et promotions pour des expériences plus personnalisées sont également disponibles.

Les scénarios d'achat avec peu de contact comme le retrait dans les magasins, le drive-piéton, le drive ou les paiements mobiles sont rapidement devenus indispensables pour les retailers. Ce sont des scénarios facilités par Openbravo Store grâce, par exemple, à son connecteur certifié avec Adyen. Les retailers peuvent adopter des terminaux mobiles ou des caisses en libre-service qui offrent des expériences d'achat plus rapides et réduisent ainsi les temps d'attente, élément important pour limiter l'occupation en magasin.

Combiné à d'autres fonctionnalités comme celle des préparations de commande, intuitive et facile à utiliser, la gestion mobile des stocks en magasin ou encore l'intégration transparente avec Openbravo OMS, Openbravo Store garantit que les magasins sont bien préparés à agir comme de véritables hubs omnicanaux et à soutenir efficacement une variété de scénarios de l'omnicanal comme le click & collect qui est en train de devenir l'option de livraison de choix à mesure que les consommateurs se familiarisent avec sa facilité et sa commodité.

Et cela est possible tout en gagnant en agilité informatique et en réduisant les coûts de matériels, grâce à la nature cloud d'Openbravo et puisque Openbravo Store écarte le besoin de serveurs locaux en magasin par une technologie résistante hors ligne qui garantit des ventes ininterrompues en cas des problèmes de connectivité. Le composant Web POS impose également de faibles exigences techniques aux terminaux de point de vente, ce qui donne la possibilité de réutiliser le matériel existant ou d'adopter de nouveaux appareils à faible coût, permettant ainsi aux retailers et enseignes de réduire leur investissement initial.

Openbravo Store est proposé soit en abonnement séparé soit dans le cadre de la solution Openbravo Unified Commerce Hub, récemment annoncée et lancée avec Adyen et qui est proposée en utilisant un modèle de tarification à l'utilisation. Cela permet de mieux protéger les retailers en cas de nouvelles périodes de confinement et fermeture temporaire de leurs magasins. Ce modèle de tarification à l'utilisation offre la possibilité de se lancer avec abonnement réduit par magasin et il évite aux retailers de payer leur abonnement Openbravo Store en cas de futures périodes de confinement, lorsque l'activité dans les magasins est complètement arrêtée.

"Malgré la terrible situation causée par le COVID-19, dans le retail nous avons clairement vu à quel point son impact n'a pas été le même pour toutes les enseignes. Il a été très intéressant de voir comment le rôle des magasins physiques pour chaque retailer a fait toute la différence. Openbravo Store fournit aux retailers les bons outils pour faire évoluer le rôle de leurs magasins, en soutenant de nouveaux scénarios d'achat et en les préparant pour l'omnicanal, tout en offrant une meilleure protection financière en cas de nouvelles périodes de confinement grâce à de nouvelles options de tarification qui garantissent aux retailers de payer uniquement pour l'utilisation réelle qu'ils font de notre logiciel.», a déclaré Marco de Vries, PDG d'Openbravo.

Openbravo offre la plateforme omnicanale basée sur le cloud pour les chaînes de retail et de restaurants cherchant à accélérer l'innovation et l'exécution omnicanales. Sa technologie flexible permet d'atteindre une plus grande agilité et innovation, avec des coûts informatiques inférieurs, pour des expériences client différenciées et personnalisées sur tous les canaux, grâce à des capacités clés telles qu'un POS mobile, CRM & Clienteling, un système OMS, la gestion des prix et des remises, des stocks mobiles ou des connecteurs disponibles avec des solutions telles que SAP ou Magento. De grandes marques internationales telles que BUT, Decathlon, Groupe Rand, Rubaiyat, Sharaf DG et Toys "R" Us Iberia font confiance à Openbravo, qui compte aujourd'hui plus de 18 000 utilisateurs de back-office et 60 000 points de vente. Si vous souhaitez en savoir plus sur Openbravo, visitez www.openbravo.com/fr .

