OpenSlate étend sa présence commerciale en France pour répondre à la demande de ses clients internationaux

Florian Mosquet, cadre exécutif chevronné dans le domaine de la vidéo, rejoint l'équipe de vente en tant que directeur national

PARIS, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- OpenSlate, le principal fournisseur indépendant d'évaluations de contenu sur les plus grandes plates-formes numériques du monde, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Florian Mosquet a dans la société au poste de directeur national pour la France, renforçant ainsi ses activités mondiales en pleine croissance. Mosquet est chargé de piloter les efforts de développement commercial régional et d'accroître l'adoption des évaluations de contenu d'OpenSlate sur les marchés français. Il travaillera dans les bureaux français de l'entreprise, à Paris.

« Alors que nous continuons à développer notre empreinte mondiale et à offrir aux marketeurs des mesures conformes aux normes de l'industrie qui évaluent la nature et la qualité du contenu financé par la publicité, nous avons besoin d'une équipe de vente performante pour avoir un impact régional », a déclaré Brian Quinn, président d'OpenSlate. « OpenSlate connait actuellement une période de croissance continue passionante. Nous sommes ravis que Florian rejoigne l'équipe et nous sommes convaincus que son expérience et sa passion contribueront à notre réussite sur le marché français. »

Au niveau mondial, OpenSlate fournit aux annonceurs un moyen cohérent de classer le contenu, de mesurer la qualité et d'évaluer la pertinence d'une marque. Les classements de contenu d'OpenSlate sont utilisés sur 37 marchés internationaux différents. La société note et évalue actuellement plus de 800 millions de vidéos financées par la publicité.

Ces dix dernières années, Mosquet s'est concentré sur la publicité programmatique et la vidéo numérique, travaillant avec des marques et des agences sur leurs stratégies de technologie publicitaire et d'achat de médias. Après avoir travaillé chez Dailymotion, il a rejoint TubeMogul à l'ouverture de ses bureaux en France. TubeMogul a été racheté par Adobe en 2017. Mosquet est alors passé responsable du développement de l'Advertising Cloud, dirigeant l'équipe commerciale pour la France, la Belgique et l'Italie.

« L'essor du contenu vidéo sur les réseaux sociaux a fait que les annonceurs ont besoin d'avoir des contrôles supplémentaires sur l'endroit où leur publicité est placée », a déclaré Mosquet. « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre OpenSlate en cette période de croissance internationale, d'apporter son formidable ensemble de produits sur le marché français et d'aider les agences et les annonceurs à professionnaliser et automatiser la gestion de leur inventaire sur les plates-formes vidéo sociales. »

À PROPOS D'OPENSLATE

OpenSlate est une société internationale d'évaluation et d'analyse de contenu. Sa technologie et son système d'évaluation indépendant permettent de mieux comprendre la nature et la qualité du contenu sur les plus grandes plates-formes numériques du monde. OpenSlate fournit aux spécialistes du marketing des solutions globales et complètes pour analyser la sécurité, la pertinence et le contenu d'une marque. Pour en savoir plus : www.openslate.com .

