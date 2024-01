OPPO, AlpsenTek et Qualcomm améliorent le mouvement de l'IA et la qualité de l'image pour les applications mobiles

LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- OPPO, AlpsenTek et Qualcomm Technologies, Inc. se sont associés dans le but d'améliorer la technologie innovante de détection par vision hybride (HVS), afin de mieux extraire les données de valeur de mouvement et d'image et ainsi améliorer la qualité visuelle pour les applications de téléphonie mobile.

OPPO et AlpsenTek vont collaborer pour ouvrir la voie à l'utilisation des technologies de détection par vision hybride, en développant une chaîne de traitement des données pour collecter les informations pertinentes de l'appareil photo afin d'améliorer la qualité de l'image et de permettre le floutage, l'augmentation de la résolution et la reconstruction au ralenti, ainsi que d'autres fonctions requises pour la détection par machine. Le tout sera rendu possible par l'utilisation des plateformes mobiles Snapdragon® de Qualcomm Technologies.

« On attend désormais des capteurs de vision qu'ils fournissent des données supplémentaires telles que la distance, le spectre et le mouvement, en plus des informations de couleur en 2D », a déclaré Jian Deng, fondateur et PDG d'AlpsenTek.

AlpsenTek a lancé la technologie de détection par vision hybride (HVS) en 2019, combinant la détection de vision basée sur les événements (EVS) avec la technologie CIS conventionnelle pour créer le capteur ALPIX®. Cela permet d'obtenir les avantages sans les inconvénients, en obtenant des informations de mouvement de haute fidélité cruciales pour la photographie et la vision industrielle à moindre coût.

« Avec OPPO, nous avons conçu l'ALPIX-Eiger® afin qu'il s'intègre parfaitement aux applications de téléphonie mobile, et nous avons travaillé avec Qualcomm Technologies pour l'optimiser sur Snapdragon. Il produit une qualité d'image comparable à celle des principaux capteurs mobiles, avec la fonctionnalité supplémentaire de l'EVS. Le développement de cette technologie, depuis son stade conceptuel initial jusqu'à un produit réel, est très excitant », a ajouté Jian Deng.

Le capteur ALPIX® fournit des images RVB de haute qualité avec un flux de données EVS simultané, ce qui constitue une solution rentable et adaptée aux algorithmes pour capturer des images avec des informations de mouvement intégrées.

« La solution HVS, avec le soutien du matériel et des algorithmes, améliore considérablement les capacités des caméras de smartphone », a déclaré Judd Heape, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. « Nous sommes heureux de contribuer à l'optimisation de cette nouvelle technologie sur nos plateformes Snapdragon, ce qui aidera les consommateurs à tirer le meilleur parti de l'appareil photo de leur smartphone et à capturer ce qu'ils ont de plus précieux. »

La technologie HVS conserve les avantages des capteurs d'image CMOS traditionnels, qui fournissent des images et des détails de vision. Cependant, grâce à l'ajout d'un canal de données événementielles, elle peut éviter des problèmes tels que l'accumulation de données redondantes et la consommation élevée de ressources, et mieux s'adapter à des environnements moins lumineux pour les informations de mouvement. Tous ces avantages sont obtenus sans avoir à supporter les coûts, la complexité du système et la nécessité d'un enregistrement d'images.

« Nous sommes confiants dans le potentiel de la technologie HVS et nous investissons du temps et des efforts pour l'affiner grâce à de nombreuses itérations dans la conception de la puce et des algorithmes en collaboration avec les partenaires, dans le but ultime de voir son application sur le système de caméra HyperTone d'OPPO », a déclaré M. Xuan ZHANG, directeur des produits d'image chez OPPO.