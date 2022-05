Optimove nomme Jeremy Remus au poste de directeur France

Fort de 20 ans d'expérience dans la vente, l'ancien directeur des ventes d'Oracle et d'Adobe Campaign dirigera l'expansion de l'entreprise sur le marché français

PARIS, le 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Optimove, la plateforme de marketing leader en gestion de la relation client (CRM), annonce aujourd'hui la nomination de Jeremy Remus au poste de directeur France chargé de superviser les ventes et la croissance des opérations de l'entreprise dans l'hexagone. Cette décision témoigne de la croissance rapide d'Optimove et de sa détermination à se développer sur de nouveaux marchés.

C'est chez Neolane, une société de marketing conversationnel, que Jeremy a commencé sa carrière commerciale en 2003. Neolane, qui réalisait à l'époque un chiffre d'affaires annuel proche de 60 millions de dollars, est rachetée en 2013 pour 600 millions de dollars par Adobe qui la rebaptise Adobe Campaign et nomme Jeremy au poste de directeur des ventes. Jeremy a ensuite exercé les mêmes fonctions chez Oracle pendant près de 4 ans avant de devenir vice-président des ventes pour la France chez Mediarithmics, une solution de gestion des données publicitaires (DMP) nouvelle génération.

Dans ses nouvelles fonctions, Jeremy sera chargé de superviser les opérations commerciales d'Optimove en France et sera le fer de lance du développement de la société sur le marché français. Il aura notamment pour mission de mettre en place une équipe dédiée ainsi qu'un nouveau site qui viendra compléter les bureaux existants de la société aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Israël.

Bâti autour d'une plateforme de données clients (CDP), Optimove aide les marques à gérer leurs environnements marketing CRM à grande échelle et ce, dans tous les secteurs d'activités. En facilitant le travail de personnalisation allant de centaines de segments à plusieurs milliers de campagnes, la plateforme permet aux marques d'atteindre plus simplement leurs clients avec le bon message sur le bon canal. Mais contrairement à d'autres technologies qui s'appuient uniquement sur une orchestration, désormais trop commune, fondée sur des règles, les solutions d'Optimove pilotées par l'IA déterminent de manière autonome la prochaine meilleure action pour chaque client, de sorte qu'il n'est plus nécessaire aux spécialistes en marketing de cartographier manuellement chaque parcours client.

Au cours des 12 derniers mois, Optimove a maintenu sa forte dynamique et sa plateforme de marketing CRM a été plébiscitée tant par les analystes que par les clients :

Elle a été nommée leader dans le rapport de The Forrester Wave™ : Cross-Channel Campaign Management (gestion des campagnes cross-canal).

Elle s'est distinguée par le titre de challengeur dans le Magic Quadrant de Gartner pour les pôles de marketing multicanal.

Elle a reçu une note globale de 4,5/5 et a bénéficié de 95 % de recommandation client sur la plateforme Gartner Peer Insights.

Elle s'est hissée à la place de leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Retail and CPG Customer Data Platform 2022 Vendor Assessment (évaluation des fournisseurs de plateformes de données clients pour la vente au détail et les biens de consommation courante à l'échelle mondiale pour 2022).

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir Jeremy à la tête des opérations françaises d'Optimove, se réjouit Moshe Demri, vice-président de la gestion des revenus, région EMEA, chez Optimove. Jeremy est un atout majeur pour l'équipe alors que nous entamons notre expansion sur un marché français assurément en plein essor. Nul doute que son expérience et ses connaissances éprouvées nous permettront d'y faire des progrès conséquents. Le marché français a besoin d'une solution CDP qui fasse vraiment la différence en apportant notamment des preuves concrètes et quantifiables de la réussite des projets. Optimove, maintes fois reconnue comme un leader dans sa catégorie, est la solution parfaite pour les marques qui cherchent à transformer leurs stratégies de marketing CRM. »

« Je suis ravi de rejoindre Optimove et de jouer un rôle clef dans son expansion sur le marché français », fait savoir Jeremy Remus. « Je suis très fier et extrêmement motivé par la confiance qui m'a été accordée par Optimove. Le marché français est un marché mature axé sur l'apport de valeur par les données, et il a besoin d'une solution technologique capable de fournir des résultats substantiels pour les activités de marketing CRM des marques. Connaissant très bien ce marché, je suis persuadé qu'Optimove, qui associe sa plateforme de données clients (CDP) à un pôle de marketing CRM piloté par l'IA, répondra parfaitement aux besoins des marques tous secteurs confondus. Je suis impatient de relever le défi que représente le développement de partenariats fructueux et d'aider le marché français à améliorer ses pratiques en matière de marketing CRM et les expériences des clients. »

L'expansion d'Optimove en France s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'accélération des activités née de sa dernière levée de fonds.

À propos d'Optimove

Optimove est la principale plateforme de marketing CRM offrant aux équipes de marketing la possibilité de créer et de gérer des parcours clients à grande échelle. Centralisés autour d'une solution CDP, les CRM Journeys d'Optimove s'appuient sur l'IA pour faire émerger spontanément de précieux segments de clientèle, orchestrer des parcours CRM auto-optimisés et fournir précisément l'interaction marketing ayant le plus fort impact différentiel. Des marques de premier plan telles que Dollar Shave Club, BetMGM, SodaStream, Papa John's, Penn National et Staples font appel à Optimove pour maximiser la fidélisation, la rétention et la valeur économique des clients.

