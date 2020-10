Organisation d'un Forum de la paix pour développer une vision globale et pluraliste de la paix

NANJING, Chine, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Les 24 et 25 octobre, un Forum de la paix dont le but était de définir une vision globale et pluraliste de la paix en vue d'une nouvelle ère a eu lieu en ligne et de manière physique à Nanjing, dans la province chinoise du Jiangsu.

Selon le département de la publicité du gouvernement municipal de Nanjing, la Ville, l'une des villes internationales de la Paix (International Cities of Peace), a organisé le Forum de Nanjing sur la paix 2020, en collaboration avec l'UNESCO, la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO et le Bureau d'information du gouvernement provincial du Jiangsu, afin d'engager une réflexion plus mondiale, interdisciplinaire et pluraliste sur la notion de « paix durable ».

Cette année marque le 75e anniversaire des Nations Unies, et la Journée des Nations Unies est célébrée le 24 octobre. Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO, a déclaré qu'établir une paix globale et durable demeure un élément central de la mission de l'UNESCO et de l'ONU.

Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale sans précédent due à la COVID-19, Mme Ramos a souligné que les malentendus, la méfiance et le risque de conflit sont étroitement liés dans un monde interconnecté. Elle a indiqué que les gens devraient surmonter ces importants changements sociaux en renforçant leur résilience et leur solidarité, et en posant les fondements d'une paix durable et du respect mutuel.

En tant qu'organisation humanitaire de premier plan qui sauve des vies, fournit une aide alimentaire dans les situations d'urgence et travaille à améliorer la nutrition et à renforcer la résilience, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a reçu le prix Nobel de la paix 2020. Selon Maha Ahmed, directrice adjointe du PAM en Chine, le lien qui existe entre la faim et les conflits armés est un cercle vicieux.

Des études ont révélé que les programmes du PAM peuvent contribuer à augmenter les perspectives de paix par le biais de l'amélioration de la cohésion sociale, de la hausse des opportunités et de l'inclusion, et du renforcement de la confiance des citoyens envers l'État, a-t-elle indiqué.

Nanjing est devenue la première ville internationale de la Paix de Chine en 2017. En raison du massacre de Nanjing qui a eu lieu en 1937, pendant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de cette ville sont davantage conscients de l'importance de la paix. Han Liming, maire de Nanjing, a déclaré que la ville souhaitait bâtir un pont d'amitié pour promouvoir la coopération internationale, œuvrer en faveur d'un développement avantageux pour tout le monde et contribuer à la paix et au développement dans le monde.

À la fin du forum, des représentants ont établi un consensus de Nanjing pour la paix visant à promouvoir les aspirations de tous les peuples afin de parvenir à une paix durable et à la collaboration entre les nations grâce à l'éducation, la science, la culture et les communications.

