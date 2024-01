Ouverture officielle du NTMC : les Golden Comic Awards & Connection+ se déplacent pour la première fois à Taichung et mettent en valeur le charme diversifié de la bande dessinée Taiwanaise

TAIPEI, 2 janvier 2024 /PRNewswire/ -- En avril de cette année, le Yuan exécutif de Taiwan a annoncé que le Musée national de la bande dessinée de Taiwan (NTMC) serait situé dans le quartier des agents de la prison de Taichung. Après huit mois de rénovation et de planification curatoriale, le site oriental a été officiellement ouvert au public. Le NTMC est devenu non seulement un élément de la vie culturelle de Taichung mais également un atout important de la culture Taiwanaise. La cérémonie d'inauguration a non seulement invité des responsables du gouvernement central et local, mais a également accueilli le directeur du Musée international du manga de Kyoto, Keisuke Katsushima, le directeur du musée du manga de Kitakyushu, Tokihiko Tanaka, la directrice du Centre belge de la bande dessinée, Isabelle Debekker, le conservateur britannique de bandes dessinées Paul Gravett, les artistes de manga japonais Kahoru Fukaya et Keitarō. Arima et des invités estimés de l'industrie de la bande dessinée. Ils se sont rassemblés à l'un des trois principaux points forts du parc, le Radiant Banyan, pour éclairer le NTMC et déclarer la création du NTMC.

Left: NTMC Inauguration Ceremony/Right: “Artisan Soul: Taiwanese Comics ALIVE” Special Exhibition

Le vice-premier ministre Cheng Wen-tsan a déclaré que, « La culture est l'âme d'une ville. Les bandes dessinées sont des souvenirs qui transcendent les frontières et les générations ». Une fois entièrement achevé, le NTMC aura des fonctions d'archives, de recherche, de création, d'échanges, etc., et dynamisera le tourisme, permettant au public de constater le charme du musée. Le ministre de la Culture, Shih Che, a déclaré que « le Musée national de la bande dessinée de Taiwan a une mission profonde dans la promotion de la culture d'une région locale, tout en servant également d'espace de création pour les artistes de bande dessinée ». Le ministère de la Culture a souligné que les premières expositions sur le site oriental, comprenant 15 bâtiments historiques, visent une présentation globale dans l'ensemble du parc et comprendront huit expositions et trois attractions.

Les huit expositions sont centrées sur l'expérience de l'attrait de la bande dessinée à travers « Lire, goûter, résider, explorer, immerger, chasser, dessiner des bandes dessinées et des théâtres sensoriels ». Nous espérons que les visiteurs pourront s'immerger dans le monde captivant de la bande dessinée tout en profitant de l'ambiance distinctive du Quartier des Officiers. La « Golden Comic Connection+ », organisée pour la première fois à Taichung, présente une exposition spéciale intitulée « L'heure magique des T-comics » dans le lieu clé du Musée national de la bande dessinée de Taiwan. Cette exposition spéciale adopte le concept de déverrouillage de capsules temporelles, présentant des œuvres classiques, des collections et des manuscrits d'anciens lauréats du Golden Comic Award tels que Xingqin Liu, Hsu Mao-sung, Yu Long-hui et Yanzhong Xiao. Les souvenirs inestimables de divers lauréats du Golden Comic Award dévoilent non seulement la mémoire collective de différentes générations, mais dessinent également progressivement l'avenir de NTMC. De plus, la salle d'exposition spéciale sur le thème S a prévu une exposition spéciale intitulée « Artisan Soul : Taiwanese Comics ALIVE », inspirée de manière créative par « le processus de naissance d'une bande dessinée ». Elle présente la création artisanale des lauréats du Golden Comic Award de cette année et combine l'IA interactive pour inviter les citoyens à dessiner ensemble des bandes dessinées.

En outre, un projet spécial intitulé "HOSTEL NAME ネーム COMICS in TAIWAN" a été conçu pour étendre le concept des espaces résidentiels. Cette auberge incarne l'essence de sept bandes dessinées romantiques telles que « Blowing-Up Adventure of Me ! » de Hui Hui et « Day Off » de Daily Greens, en créant sept espaces distincts adaptés aux styles uniques de ces bandes dessinées et de leurs créateurs. La « Comic Grocery Store » s'inspire des magasins de tous les jours que l'on trouve dans « Yong-Jiu Grocery Store » de Guangmin Ruan et « God's Convenience Store » de Hsieh Tung-lin. Parmi les autres expositions, citons « When Taiwanese Comics Become a Spectrum - Exploring Taiwan-Japan Anime Aesthetics » (Quand les bandes dessinées Taiwanaises deviennent un spectre - Exploration de l'esthétique de l'anime Taiwano-japonais), qui examine la lignée des bandes dessinées Taiwanaises sous l'angle des mangas japonais ; « Comic Strikes - Dialogues Between Classics and Generations » (Comic Strikes - Dialogues entre les classiques et les générations), qui présente des dialogues entre huit dessinateurs de bandes dessinées Taiwanaises classiques, tels que Ao Youxiang et Yufu, de différentes générations ; un espace de conservation expérientiel intitulé « Visual Taste : Peaks Vs. Flavors » qui associe l'œuvre du dessinateur de BD Litalan « The Mountain God Family » (La famille du dieu de la montagne) aux interprétations de cinq artisans à travers le sens du goût, ainsi que d'autres expositions telles que « Immersed in Comics – A Public Bath Experiences » (Immergé dans la BD - Expériences de bains publics), « The Cover of a Generation – A Recap of Taiwanese Comic Magazines » (La couverture d'une génération - Un récapitulatif des magazines de BD Taiwanais) et « Gan & Nuo – From Comics & Anime to the Telling Tent » (Gan & Nuo - De la BD et de l'anime au chapiteau de la narration). Parmi les autres œuvres présentées figurent celles des dessinateurs de bandes dessinées KCN (Taiwan), Kaizbow (Taiwan), Li Lung-chieh (Taiwan), Kahoru Fukaya (Japon) et Lucas Paixão (Brésil).

Le ministère de la culture a annoncé qu'après l'ouverture du site oriental du NTMC, il y aurait trois temps forts, notamment l'exposition nocturne spéciale « Radiant Banyan Light Show », les conceptions d'éclairage pour le lac miroir et le parc du NTMC, et des expériences interactives telles que « Barkley the Cat ». Des événements passionnants tels que le marché « Man Man Huang » seront également organisés le week-end. Pour plus d'informations sur les expositions et les manifestations, veuillez consulter la page Facebook du Bureau préparatoire du NTMC :

https://www.facebook.com/NationalComicMuseum.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2309335/Left_NTMC_Inauguration_Ceremony_Right__Artisan_Soul_Taiwanese_Comics_ALIVE.jpg