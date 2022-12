PACO RABANNE x VESTIAIRE COLLECTIVE :LONGUE VIE 1969

Vestiaire Collective et Paco Rabanne signent un partenariat unique, et présentent une sélection exclusive de sacs "1969" de seconde main.

Grâce à son design intemporel et façonné sans coutures à partir de disques de métal, le sac iconique "1969" est fait pour durer.

Cette sélection se compose de sacs rares issus de collaborations passées, ainsi que des modèles vintage et d'archives.

Ce partenariat met en avant l'importance du savoir-faire et de la mode circulaire, deux éléments cultivés par les deux marques.

Un lancement exclusif sur Vestiaire Collective aura lieu le 1er décembre.

PARIS, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, première plateforme mondiale en matière de mode de seconde main, s'est associée à la maison de mode légendaire Paco Rabanne, pour une collaboration exclusive mettant en avant le sac iconique de la marque : le "1969".

Cette sélection inclut des pièces rares (comme la très recherchée édition "Comme des Garçons", créée en 2019 pour célébrer les 50 ans du 1969), mais aussi des modèles vintage et des pièces d'archives. Cette sélection limitée de sacs de seconde main est composée de différentes tailles, couleurs et formes - juste à temps pour les fêtes.

Le partenariat entre Vestiaire Collective et Paco Rabanne célèbre la créativité et le savoir-faire intemporels, tout en soulignant l'optimisme des deux entreprises quant à un avenir meilleur pour l'industrie de la mode. Paco Rabanne utilise de plus en plus de matériaux recyclés dans ses collections et fait renaître des modèles existants pour promouvoir une approche plus intemporelle de la mode. La maison propose également un service de réparation à vie pour le sac 1969, renforçant ainsi ses engagements pour une mode plus durable et soucieuse de l'environnement. L'expertise de Vestiaire Collective en matière de revente de mode vintage et de seconde main permet aux deux marques de mutualiser leurs convictions en matière de durabilité et de circularité. Le tout, en élargissant la communauté Paco Rabanne à travers le monde.

Lancé à l'apogée du "ready made", le sac 1969 de Paco Rabanne est emblématique à bien des égards. Pour son allure innovante et son design élégant, d'abord, mais aussi parce qu'il se hisse en haut du podium des accessoires écoresponsables - il a été pensé et conçu pour durer. Façonné sans coutures avec des disques de métal (une particularité développée dans les premières années de la maison), ce sac traduit une approche optimiste, créative et futuriste de la mode. Des caractéristiques que l'on trouve encore aujourd'hui dans les designs de la marque, pensés par l'actuel directeur artistique, Julien Dossena.

Pour célébrer cette association entre les deux marques, une soirée de lancement sera organisée à Paris, mettant en avant quelques-uns des modèles les plus rares de la collection. Lors de cet événement, un sac 1969 unique sera créé en direct à partir de matériaux upcyclés, lors d'une démonstration en temps réel réalisée par l'un des artisans de la maison. Réalisée dans la couleur emblématique de Vestiaire Collective, le orange, cette pièce unique pourra être remportée par l'un des membres de la communauté de la plateforme lors d'un événement spécial en ligne. Pour l'occasion, Paco Rabanne va également offrir un service de customisation du sac 1969, avec un atelier dédié dans leur boutique de la rue Cambon.

Ce partenariat avec Paco Rabanne permet à Vestiaire Collective de continuer d'asseoir sa stratégie en matière de collaborations de revente sur mesure. Vestiaire Collective incite l'industrie de la mode - maisons de luxe comme revendeurs de renom- à se tourner vers la seconde main. Ces partenariats permettent également à sa communauté d'acheter des pièces uniques, en toute confiance et en toute sécurité.

Sophie Hersan, co-fondatrice et directrice mode de Vestiaire Collective, déclare : "L'expertise de Vestiaire Collective fait de nous le partenaire idéal pour une maison de luxe telle que Paco Rabanne. Porté par de nombreuses célébrités, de Brigitte Bardot à Françoise Hardy, le 1969 est un symbole de la mode française. Nous avons hâte de pouvoir le présenter à un public plus large, en soulignant l'incroyable savoir-faire de la maison et le pouvoir de la revente. Deux facteurs qui vont jouer un rôle clé pour faire perdurer des pièces iconiques dans les décennies à venir."

Nadia Dhouib, directrice générale de Paco Rabanne, déclare : "Nous avons toujours gardé une certaine connection à notre héritage et à notre histoire. Réaliser un partenariat avec Vestiaire Collective était l'occasion idéale pour encourager la circularité - surtout avec le sac 1969, une pépite intemporelle faite pour durer. Avec cette sélection de 1969 de seconde main, les amateurs de mode peuvent redécouvrir le savoir-faire unique de Paco Rabanne. Nous sommes convaincus qu'avec son expertise et son réseau incomparable, Vestiaire Collective est le partenaire idéal pour célébrer, aujourd'hui, la circularité."

