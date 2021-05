PALO IT rejoint le programme "New Champions" du Forum économique mondial

HONG KONG, 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- PALO IT, entreprise internationale de conseil en innovation technologique et développement logiciel, a été sélectionnée pour rejoindre le programme 'New Champions' du Forum économique mondial en 2021. Ce programme rassemble plus de 100 entreprises à forte croissance engagées dans la construction de nouveaux business modèles. Elles se distinguent par l'usage de technologies émergentes et de stratégies de croissance durable à tous les niveaux de leur organisation.

"Nous sommes très heureux d'accueillir PALO IT au sein de la Communauté des 'New Champions', a déclaré Julia Devos, directrice du programme pour le Forum économique mondial (FEM). « La mission de PALO IT, qui consiste à exploiter la puissance de la technologie en faveur du bien commun, correspond à celle du FEM qui entend participer à construire un monde meilleur. Nous sommes impatients de travailler avec eux et de développer ce partenariat sur le long terme."

Fondée en 2009 à Paris, PALO IT opère désormais en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Certifiée B Corp à Singapour et Hong Kong, elle a également intégré une mission environnementale et sociale au sein de ses statuts en France, ce qui fait d'elle une des premières sociétés à mission.

Être sélectionnée comme 'New Champion' par le Forum économique mondial s'inscrit dans la mission globale de PALO IT, celle d'utiliser la technologie comme une force pour œuvrer pour le bien commun, en aidant les entreprises à se transformer pour construire un monde plus durable.

Pour Stanislas Bocquet, fondateur et PDG de PALO IT : "Nous mettons la puissance de transformation des technologies exponentielles au service de nouveaux business modèles et de produits plus durables et régénératifs. Nous voulons changer les mentalités. Et si notre marché est en perpétuelle évolution, nous sommes avant tout là pour inspirer et équiper nos clients, qu'ils soient des grands groupes ou des entreprises innovantes, avec des technologies de pointe, susceptibles de créer de l'impact positif."

"Faire partie de la communauté des 'New Champions' est à la fois un privilège et une grande responsabilité" poursuit Stanislas Bocquet. "Nous sommes impatients de travailler avec le Forum économique mondial et ses membres, d'apprendre et d'avancer ensemble, pour assurer la construction d'un avenir meilleur pour tous."

À propos de PALO IT

PALO IT est un cabinet international de conseil en innovation technologique et de développement logiciel ayant pour vocation d'aider les organisations à utiliser la technologie pour œuvrer pour le bien commun. Nous travaillons avec nos clients pour lancer rapidement des produits et des services, créer de nouveaux business modèles et préparer l'avenir. Plus d'informations sur palo-it.com.

