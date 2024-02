Paris Rhône améliore l'expérience parentale avec le babyphone vidéo 2K HD -- Redéfinir la tranquillité d'esprit pour les parents modernes

SHENZHEN, Chine, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- La parentalité est une belle aventure qui exige de l'amour, de l'attention et de l'efficacité. Concilier travail et famille dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite peut vite vous submerger, en particulier lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de vos enfants. Mais désormais, il y a Paris Rhône ! Avec un siècle d'expérience dans le domaine des appareils ménagers conviviaux, nous sommes fiers de présenter notre nouveau babyphone vidéo 2K HD et son application intelligente. Laissez-nous rendre votre parcours parental plus facile et plus sûr, que vous soyez près ou loin.

Paris Rhône 2K HD Video Baby Monitor With Smart App, Split‑Screen Viewing, Infrared Night Version, Advanced Motion & Sound Tracking

Découvrez les caractéristiques exceptionnelles du babyphone vidéo 2K HD Paris Rhône et préparez-vous à vous lancer dans cette merveilleuse aventure avec une confiance et une aisance renouvelées !

Qualité d'image 2K HD

La résolution 2K de pointe vous permet de voir chaque mouvement et expression de votre petit avec une clarté étonnante. Découvrez la joie de regarder votre bébé dormir profondément ou jouer avec des détails vifs et des images nettes. De plus, avec un espace de stockage sur carte SD jusqu'à 256 Go, le babyphone vidéo 2K HD Paris Rhône capturera les moments précieux de votre bébé comme la première fois qu'il rampera ou qu'il se tiendra debout, ses premiers mots, afin que vous ne manquiez jamais une étape importante de la croissance et du développement de votre bébé.

Une merveille multitâche pour les mamans débordées

Imaginez ce scénario : vous êtes dans la cuisine en train de préparer un repas tout en gardant un œil sur vos tout-petits qui jouent dans le salon. Grâce à la fonction de visionnage en écran divisé, le babyphone vidéo 2K HD Paris Rhône vous permet de surveiller vos deux petits même s'ils sont dans des pièces séparées, en visionnant les deux flux à la fois, garantissant ainsi la sécurité de vos petits tout en gérant vos tâches ménagères sans effort.

Suivi avancé du son et du mouvement

Doté d'un capteur de haute précision intégré, le babyphone vidéo 2K HD Paris Rhône vous alertera immédiatement sur votre smartphone et sur l'écran lorsqu'il détectera des mouvements ou des cris de votre bébé, afin que vous puissiez avoir l'esprit tranquille en sachant que vous êtes toujours en contact avec votre bébé.

Contrôle par application intelligente

L'application intelligente vous offre plus de commodité et de flexibilité et vous permet de garder un œil sur votre petit en tout temps, même lorsque vous êtes dans la pièce voisine ou loin de chez vous. Elle prend également en charge une gamme de fonctionnalités bien pensées, notamment les alertes instantanées, la communication audio bidirectionnelle, les appels vocaux à distance pour trois personnes, les angles de caméra réglables, l'enregistrement vidéo, la capture de photos, la lecture de berceuses, la personnalisation de la veilleuse, l'affichage de l'application en résolution HD 2K, et bien d'autres encore, qui améliorent votre expérience de surveillance globale.

Vision nocturne claire

Dites adieu aux contraintes d'allumer les lumières et au risque de réveiller votre tout-petit. Équipé d'une lumière infrarouge invisible, le babyphone vidéo 2K HD Paris Rhône vous permet de surveiller facilement et clairement votre bébé au milieu de la nuit, afin que son sommeil paisible ne soit pas perturbé.

D'autres fonctions intelligentes

Découvrez la proximité virtuelle grâce à la fonction d'appel vocal à distance pour trois personnes sur l'application intelligente, vous permettant de rester connecté avec votre bébé et vos proches, où que vous soyez. Profitez d'une communication bidirectionnelle cristalline, d'une batterie longue durée et respectueuse de l'environnement et d'une sécurité avancée avec le cryptage AES-128 pour une plus grande tranquillité d'esprit. Ne manquez jamais un repas grâce au rappel pratique, surveillez la température et l'humidité en temps réel, réglez des veilleuses personnalisées et jouez des berceuses apaisantes pour un environnement de sommeil confortable.

Maggie Ma, vice-présidente de Paris Rhône, a déclaré : « Nous nous engageons à aider les parents à relever les défis familiaux. Notre nouveau babyphone vidéo 2K HD combine une technologie de pointe, des matériaux haut de gamme et des fonctionnalités innovantes pour offrir une solution haute performance assurant une sécurité, une commodité et une tranquillité d'esprit inégalées pour les parents. »

Le babyphone vidéo 2K HD Paris Rhône est maintenant disponible sur le site officiel de Paris Rhône . Utilisez le code « EARLYBIRD60 » pour acheter la caméra seule au prix exceptionnel de 99,99 $ US. Elle est également disponible sur Amazon à 99,99 $ US avec le code « EARLYBBM20 ». Ne manquez pas l'offre exclusivement réservée aux premiers acheteurs !

À propos de Paris Rhône

Depuis 1915, Paris Rhône se consacre à l'innovation en matière d'appareils ménagers conviviaux qui enrichissent la vie des clients dans le monde entier. Incarnant le concept « Bettering Your Life » (améliorer votre vie), Paris Rhône excelle dans les solutions de surveillance de bébés comme le babyphone vidéo 2K HD de pointe, qui simplifie la garde d'enfants pour les jeunes parents. Entrez dans une nouvelle ère parentale avec les babyphones intelligents de Paris Rhône et profitez de chaque instant avec vos petits. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://parisrhone.com/

