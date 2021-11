Passer au niveau d'aspiration supérieur sans attendre : lancement du Dreame V12 Pro avec un moteur de 160 000 tr/min

SHENZHEN, Chine, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre, Dreame Technology lancera sur AliExpress l'aspirateur phare de 2021 Dreame V12 Pro.

La marque d'électroménager intelligent connue pour ses technologies de pointe ne déçoit pas les attentes des consommateurs. Dreame a équipé ce produit phare d'un moteur sans balais de dernière génération. Avec une vitesse impressionnante de 160 000 tr/min et une aspiration de 32 000 kPa (ce qui est supérieur aux autres aspirateurs), le moteur fait du V12 Pro le « roi » de l'aspiration de la poussière, même au niveau du micron.

Le prix sera fixé à environ 300 €. S'agit-il d'un produit de haute technologie et de grande valeur à la hauteur de tous les autres produits de marque Dreame ?

Une super technologie sur toute la ligne

Moteur 160 000 tr/min, éliminant la poussière et les acariens invisibles

Le moteur Dreame 5 fournit une aspiration puissante qui élimine les poussières fines et les acariens profondément incrustés.

85 minutes d'autonomie, permettant d'aspirer 200 m² en une seule fois

Trois niveaux d'aspiration sont disponibles. La durée de fonctionnement peut atteindre 85 minutes de nettoyage quotidien.

Six accessoires pour un nettoyage complet de la maison

Le jeu d'outils le plus complet, comprenant un suceur plat à LED, un adaptateur de fond, une brosse antiacariens, une brosse douce... Ce jeu d'outils permet de gérer facilement à tous les scénarios : meubles hauts ou sols bas, salon lumineux ou placards sombres, sol large ou creux étroits.

La tige d'extension du Dreame V12 Pro est fabriquée en fibre de carbone pour des utilisations aérospatiales. Elle est 29 % plus légère et beaucoup plus facile à tenir au-dessus de votre tête pour nettoyer les endroits en hauteur. L'écran LCD permet de connaître facilement l'état de l'aspirateur. Ce modèle comprend d'autres technologies innovantes comme le refroidissement par air de la batterie, la filtration à 5 niveaux et la réduction du bruit à 8 niveaux qui font de ce modèle un objet de convoitise.

La boutique officielle AliExpress de Dreame offre actuellement des coupons de 25 €. Vous pourriez également obtenir d'autres cadeaux, notamment le Dreame V12 Pro, une brosse à dents électrique, une caméra de voiture... Restez à l'écoute !

Utilisez le code FR12PRO pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 20 € lors de votre achat. Date d'expiration : 30/11/2021. Cliquez ici : https://bit.ly/3jQFm58

SOURCE Dreame