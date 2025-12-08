Paulaner devient fournisseur officiel de la future équipe Audi F1

La brasserie munichoise rejoint Audi pour son entrée en Formule 1

Paulaner transmettra à la future communauté mondiale des fans Audi F1, la culture de la fête et la convivialité bavaroise

Un partenariat à long terme met en avant la Paulaner Weissbier 0,0 % sans alcool

INGOLSTADT et MUNICH, Allemagne, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La future équipe Audi F1 et la brasserie Paulaner ont annoncé un partenariat à long terme. Dans le cadre de cette collaboration, la brasserie munichoise deviendra le fournisseur officiel de l'équipe. Cet accord marque pour Paulaner le début d'un nouveau chapitre sur la scène mondiale du sport automobile.

Lorsque l'équipe Audi F1 prendra le départ en 2026, le partenariat permettra de rapprocher sa communauté mondiale de fan, à la culture de la fête et la convivialité typiques de la Bavière, tout en promouvant une manière responsable de consommer et d'apprécier la Formule 1. Au cœur de cette démarche: la Paulaner 0,0 %, une bière blanche sans alcool qui permet de célébrer tout en profitant de moments conviviaux dans le sport automobile, et en respectant les valeurs fondamentales de haute performance, sécurité et responsabilité.

La future équipe Audi F1 mettra en avant Paulaner 0,0 %, l'alternative sans alcool de la marque. L'objectif est de stimuler la nouvelle génération de fans de sport automobile à travers le monde et de créer des moments authentiques, de qualité et conviviaux. Le partenariat rend hommage à un véritable classique de la culture allemande et reflète une culture moderne, inclusive et dynamique.

Stefano Battiston, Chief Commercial Officer de la future équipe Audi F1 :

« Paulaner et la future équipe Audi F1 partagent une mentalité de vainqueurs fondée sur la performance, la passion et la fierté de nos origines. Les deux marques incarnent l'artisanat, l'authenticité et la quête incessante de l'excellence. Ensemble, nous créerons des expériences qui rapprocheront les fans de l'équipe et célébreront chaque succès sur et en dehors de la piste à l'échelle mondiale, avec une Paulaner 0,0 % à la main »

Jörg Biebernick, CEO du groupe Paulaner Brauerei :

« Nous sommes très fiers de collaborer avec la future équipe Audi F1 et impatients d'ouvrir un nouveau chapitre sur la scène internationale. Cette coopération souligne notre objectif à long terme de combiner plaisir, qualité et responsabilité dans le sport professionnel. Nous avons hâte de donner vie à nos projets et de faire découvrir Paulaner à une nouvelle génération de fans de sport automobile. »

À propos de Paulaner :

« Bon, meilleur, Paulaner » – ce slogan bien connu de la brasserie Paulaner n'est pas seulement une phrase publicitaire, mais une ligne directrice pour chaque collaborateur de Paulaner. Depuis ses débuts en 1634 comme brasserie de monastère, le nom Paulaner est synonyme de qualité supérieure et de culture brassicole munichoise. Les maîtres brasseurs Paulaner produisent à Munich un assortiment varié, allant des classiques comme la bière blanche et la Lager, aux spécialités comme la Salvator et la bière d'Oktoberfest, jusqu'à de nouvelles créations. Paulaner est une entreprise familiale munichoise historique d'environs 900 employés, qui exporte aujourd'hui dans plus de 80 pays et s'est développée en une entreprise de marque moderne, prospère et tournée vers l'international. Plus d'informations sur www.paulaner.de

About Audi Group

Le groupe Audi est l'un des constructeurs d'automobiles et de motos les plus performants dans le segment du luxe. Les marques Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati produisent sur 22 sites dans 13 pays. Audi et ses partenaires sont présents dans plus de 100 marchés à travers le monde.

En 2024, le groupe Audi a livré environ 1,7 million de voitures de la marque Audi, 10 643 véhicules Bentley, 10 687 voitures Lamborghini et 54 495 motos Ducati à ses clients. Au cours de l'exercice 2024, le groupe Audi a réalisé un chiffre d'affaires de 64,5 milliards d'euros et un résultat opérationnel de 3,9 milliards d'euros. Au 31 décembre, plus de 88 000 personnes travaillaient pour le groupe Audi dans le monde, dont plus de 55 000 pour AUDI AG en Allemagne. Avec ses marques attractives et une multitude de nouveaux modèles, l'entreprise poursuit résolument sa transformation vers une mobilité premium durable et entièrement connectée.

Audi fera son entrée en Formule 1 en 2026 avec sa propre équipe d'usine et une unité de propulsion hybride (« Power Unit ») développée en Allemagne. La future équipe sera répartie sur trois sites : l'Audi Formula Racing GmbH, spécialement créée pour le projet, développera la Power Unit à Neuburg an der Donau. À Hinwil, en Suisse, seront regroupés le développement de la voiture de course ainsi que la planification et la réalisation des opérations de course. Le bureau technique de Bicester, au Royaume-Uni, assurera également une présence dans la région dite du « Motorsport Valley », offrant un accès aux talents de la F1 et à des partenaires stratégiques.

La Formule 1 est considérée comme la « catégorie reine » du sport automobile et, grâce à sa portée mondiale, constitue l'une des plateformes sportives les plus importantes au monde. L'entrée d'Audi est notamment motivée par le nouveau règlement de la FIA à partir de 2026, qui prévoit l'utilisation de carburants durables et augmente la part électrique de l'unité de propulsion hybride à près de 50 %.

- L'image est disponible sur AP -

