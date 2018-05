Paz De La Huerta Inc. lance une initiative de financement participatif pour le long métrage « Valley of Tears » (Vallée de larmes)

Dans une adaptation moderne du conte du 19ème siècle « Les souliers rouges » de Hans Christian Anderson (https://fairytalez.com/the-red-shoes/) De La Huerta pousse l'enveloppe de l'art cinématographique. Il en résulte une expérience émotionnelle intense et envoûtante qui exerce un impact puissant et immédiat sur les spectateurs.

Filmé dans un langage visuel poétique radical, le film reconnait les parallèles de la narration troublante d'Anderson dans un cadre qui alterne entre le réalisme brutal et le mystique, entre l'imaginé et le ressenti.

Dans le conte original, une jeune fille vient vivre chez une vieille femme souffrante qui lance le récit en emmenant la jeune fille acheter de nouvelles chaussures pour sa communion. Dans un acte de fierté et de désobéissance, la jeune fille parvient à obtenir une paire de superbes chaussures rouges – alors que seules des chaussures blanches doivent être portées à l'église.

À l'église, les chaussures semblent la forcer à danser et, au début, sont difficiles à enlever. Un peu plus tard, elle décide d'abandonner son travail du soir qui est de s'occuper de la vieille femme pour aller au bal chaussée de ses chaussures rouges. Cette fois-ci, elles la forcent à danser mais elle ne peut pas les enlever. Les chaussures la forcent à danser pendant des jours en l'attirant dans les bois où elle est égratignée et blessée, prise dans ce tourment pendant que la vieille femme meurt abandonnée.

Désespérée et affrontant elle-même la mort, elle demande à un bourreau de lui couper les pieds pour lui permettre d'échapper à l'ensorcellement. Ce n'est qu'alors, sur des pieds en bois et avec des béquilles, qu'elle peut retourner à l'église pour demander pardon pour ses péchés.

Le conte forme la base d'un film qui a remporté un Oscar en 1948 (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Red_Shoes_(1948_film) ) et la source d'un ballet récent (https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/30/the-red-shoes-becomes-a-ballet). Dans l'adaptation de De La Huerta, toutefois, le conte devient encore plus sombre. Comme prix pour lui avoir coupé les pieds, le bourreau prend sa virginité de force et elle est incapable de lui résister.

En explorant la coercition, en examinant la souffrance d'une femme qui fait face à l'horrible demande d'un homme qui a le pouvoir de contrôler son destin, De La Huerta trouve le moyen de créer cette exploration fascinante de la souffrance et de la survie humaines.

Le tournage du film est complété à 90 %. Une scène finale reste à filmer – une naissance - vraisemblablement le produit de sa rencontre avec le bourreau démoniaque. L'édition et la production finales restent encore à compléter.

De La Huerta – par le biais de sa société de production Paz De La Huerta Inc, et conjointement avec Anthony Pedone, un cinéaste et réalisateur de Victoria, au Texas, cherche à lever 500 000 USD pour terminer le film et organiser la distribution. Le financement participatif se fera sur la plateforme Indiegogo :

http://www.indiegogo.com/projects/paz-de-la-huerta-s-valley-of-tears-film-project-drama

Les dépenses sont liées au grand nombre d'interprètes dans les scènes finales, aux costumes, aux déplacements pour filmer en France où les costumes et la garde-robe seront confectionnés, aux effets spéciaux ainsi qu'à d'autres éléments de production. Les fonds couvriront également l'édition, le son, la production, ainsi que les dépenses liées à la recherche d'un développement futur, y compris la possibilité de montrer le film à Cannes et à Sundance.

La société prévoit une initiative de financement participatif pour atteindre le budget préétabli, mais un placement en actions pourra également être envisagé.

