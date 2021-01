Pcysys étend sa présence locale en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans les pays nordiques suite à la croissance de la demande pour sa plateforme de test de cybersécurité

LONDON, 7 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Pcysys, la société de tests d'intrusion automatisés, a annoncé son expansion sur le marché européen, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Italie, en péninsule ibérique et dans les pays nordiques. Cette expansion vise à soutenir la croissance de la demande d'une solution de validation continue de la sécurité.

Pcysys a récemment annoncé la fin de son cycle de financement de série B de 25 millions de dollars, mené par la société américaine de capital-risque et de capital-investissement Insight Partners, ainsi que par les investisseurs existants The Blackstone Group et Awz Ventures. La société, qui a développé PenTera, la plateforme révolutionnaire de test d'intrusion automatisé, a levé 40 millions de dollars à ce jour.

De plus, après l'essor considérable que la société a connu au Royaume-Uni et en Europe centrale, et la forte demande dans d'autres régions d'Europe qui a encouragé les partenaires locaux, la décision d'engager des directeurs régionaux et une équipe d'ingénieurs sur le terrain a été la prochaine étape évidente.

Pierre Clavel, Directeur régional des ventes pour la France, ajoute : « Les entreprises françaises sont très avant-gardistes en matière de cybersécurité et sont rapides à adopter les nouvelles technologies éprouvées dans le domaine spatial. Les entreprises ont besoin de solutions qui automatisent les processus de validation de la sécurité, pour évaluer et augmenter leur cyber-résilience ».

Fabio Murolo, Gestionnaire de compte d'entreprise chez DACH, affirme que « l'Allemagne est un pays d'adoption précoce. Avec la cyber-sophistication de la région, il y a un désir évident d'avoir une meilleure visibilité sur la perspective de l'adversaire pour réduire les risques, et nous l'avons constaté dans la façon dont les entreprises adoptent PenTera et automatisent la validation de la sécurité ».

Paolo Bufarini, Directeur régional des ventes pour l'Italie, explique : « Pcysys a déjà connu un certain succès dans la région en travaillant avec des partenaires locaux. Il est temps d'amplifier notre présence pour permettre à plus d'entreprises italiennes d'accéder aux tests d'intrusion en 1 clic ».

Raul Gordillo, Directeur régional des ventes pour la péninsule ibérique, déclare : « Comme on peut le constater dans le monde entier, la communauté de cybersécurité de la péninsule ibérique apprécie elle aussi la nécessité d'une solution qui offre une visibilité précise et permanente du réseau, permettant aux entreprises d'accroître l'efficacité des mesures correctives et de devancer leurs adversaires potentiels ».

Joakim Wiling, Directeur régional des ventes pour les pays nordiques, explique : « Les entreprises des pays nordiques ont réalisé que l'analyse des vulnérabilités ne répond pas à elle seule à la nécessité d'une évaluation continue de la posture et recherchent une solution complète de validation de la sécurité pour mieux refléter le point de vue du véritable adversaire ».

Ne nécessitant aucun agent ou pré-installation, la plateforme PenTera utilise des algorithmes pour scanner localement et à distance et pénétrer de manière éthique dans le réseau avec les dernières techniques de piratage. PenTera évalue chaque vulnérabilité comme faisant partie du vecteur d'attaque complet, permettant ainsi aux entreprises de concentrer leurs efforts sur les vulnérabilités qui font partie de la « kill-chain d'intrusion ». La plateforme est alignée sur le cadre MITRE ATT&CK et fournit systématiquement à l'infrastructure de l'entreprise le plus haut niveau de tests de sécurité.

À propos de Pcysys

Pcysys fournit PenTera, la plateforme automatisée de test d'intrusion des réseaux qui évalue et réduit les risques de cybersécurité. La plateforme fonctionne sur le Cloud ou sur place pour identifier, analyser et concentrer les efforts de correction sur les vulnérabilités susceptibles d'être compromises. Des centaines de professionnels de la sécurité et de fournisseurs de services du monde entier utilisent PenTera pour effectuer en continu des tests d'intrusion basés sur des machines qui améliorent leur immunité contre les attaques cybernétiques sur leurs réseaux organisationnels.

