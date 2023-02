Pentera présente la liste des intervenants du forum XPOSURE SUMMIT 2023

Michelle McKenna, ancienne DSI d'Universal Studios, de la NFL et Associée chez Evercore, donnera le coup d'envoi du forum XPOSURE ; Elle partagera les meilleures pratiques en matière de création d'opérations de sécurité comme levier commercial.

BOSTON et TEL-AVIV, Israel, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- La liste des principaux intervenants au programme de XPOSURE SUMMIT , le forum mondial réunissant les praticiens et les leaders du domaine de la sécurité, a été rendue publique aujourd'hui.

L'événement virtuel est organisé par Pentera , le leader en matière de validation automatisée de la sécurité, et aura lieu le 1er mars 2023. XPOSURE focalisera sur les différentes méthodologies pouvant être mises en œuvre afin de développer et de mettre en place des stratégies efficaces de gestion d'expositions.

« J'ai le plaisir d'inviter tous les professionnels de la sécurité à nous rejoindre pour le 2e XPOSURE SUMMIT de l'industrie » a déclaré Amitai Ratzon, PDG de Pentera. « XPOSURE met la pratique de la gestion de l'exposition et de la réduction des risques sur le devant de la scène. Nous avons rassemblé un incroyable panel d'intervenants, comprenant de hauts dirigeants du domaine de la sécurité, des hackers reconvertis en chercheurs et des analystes de la sécurité qui établissent les normes à l'échelle mondiale en matière de gestion de la sécurité et de risques commerciaux. »

Pourquoi participer à XPOSURE?

Alors que la surface d'attaque continue de s'étendre et que nos environnements deviennent de plus en plus complexes, les professionnels de la sécurité doivent abandonner les méthodes traditionnelles centrées sur les vulnérabilités et adopter une nouvelle approche qui prend en compte toutes les menaces et les surfaces d'attaque possibles. Au cours du sommet virtuel, les participants bénéficieront de sessions approfondies axées sur la pratique concrète de la gestion de l'exposition aux menaces.

Cette année, l'événement XPOSURE SUMMIT propose un panel impressionnant et diversifié d'intervenants:

Michelle McKenna , ancienne DSI de la NFL, PDG du Michelle McKenna Collaborative, et Associée chez Evercore : innovatrice ayant accompli des transformations massives en matière de sécurité et de technologie chez Disney, Universal Studios et, plus récemment, à la National Football League, Michelle partagera son approche visant à garantir que la sécurité progresse au même rythme que l'innovation.

innovatrice ayant accompli des transformations massives en matière de sécurité et de technologie chez Disney, Universal Studios et, plus récemment, à la National Football League, Michelle partagera son approche visant à garantir que la sécurité progresse au même rythme que l'innovation. Hector Monsegur , ex-hacker « black hat » du groupe Anonymous/LulzSec, aujourd'hui Directeur de la recherche en sécurité chez Alacrinet : autrefois actif sous le pseudonyme en ligne de « Sabu » et hacker reconnu des groupes Anonymous/LulzSec, Hector est un ancien hacker « black hat » reconverti en chercheur en sécurité. Lors de son intervention, il présentera l'approche adoptée par les hackers pour exploiter la sécurité de votre organisation.

: autrefois actif sous le pseudonyme en ligne de « » et hacker reconnu des groupes Anonymous/LulzSec, Hector est un ancien hacker « black hat » reconverti en chercheur en sécurité. son intervention, il présentera l'approche adoptée par les hackers pour exploiter la sécurité de votre organisation. Matt Bromiley , analyste et chercheur en sécurité chez SANS, ingénieur principal en solutions chez Lima Charlie : spécialiste de la cybersécurité et expert en criminalistique numérique et en réponse aux incidents, Matt discutera du chemin de moindre résistance et de la façon dont les adversaires peuvent abuser des identifiants divulgués.

: spécialiste de la cybersécurité et expert en criminalistique numérique et en réponse aux incidents, Matt discutera du chemin de moindre résistance et de la façon dont les adversaires peuvent abuser des identifiants divulgués. Mauricio Velazco , ingénieur sénior en recherche sur les menaces chez Splunk : Mauricio est un spécialiste de la sécurité des informations qui comptabilise plus de dix ans d'expérience dans différents rôles en matière de sécurité offensive et défensive. Sa session portera sur l'utilisation de la validation de la sécurité automatisée pour tester la résilience de la défense organisationnelle.

Pleins feux sur les sessions: quel programme?

Présentation par les pairs : Des marques mondiales telles que Groupe ADP partageront leurs "Success Stories" et les meilleures pratiques pour déployer des stratégies de gestion de l'exposition.

: Des marques mondiales telles que Groupe ADP partageront leurs "Success Stories" et les meilleures pratiques pour déployer des stratégies de gestion de l'exposition. État des tests d'intrusion (pentest) : alors que la validation de la sécurité se trouve au cœur des discussions sur la sécurité dans le cadre de la gestion de l'exposition, cette session présentera les résultats d'une enquête originale à l'échelle de l'industrie menée auprès de 300 responsables de la sécurité, et portant sur l'évolution actuelle et future des tests d'intrusion et de la validation de la sécurité.

alors que la validation de la sécurité se trouve au cœur des discussions sur la sécurité dans le cadre de la gestion de l'exposition, cette session présentera les résultats d'une enquête originale à l'échelle de l'industrie menée auprès de 300 responsables de la sécurité, et portant sur l'évolution actuelle et future des tests d'intrusion et de la validation de la sécurité. Les fondamentaux modernes de la validation de la sécurité pour les dirigeants : Une exploration de la validation de la sécurité en tant que méthode pour identifier les failles de sécurité exploitables d'une organisation sur une surface d'attaque en constante expansion.

: Une exploration de la validation de la sécurité en tant que méthode pour identifier les failles de sécurité exploitables d'une organisation sur une surface d'attaque en constante expansion. Recherche Pentera Labs : alors que les hackers exploitent toutes les failles de sécurité possibles, l'équipe rouge composée de membres de l'équipe de recherche de Pentera mettent en évidence les tactiques d'attaque pertinentes que les professionnels de la sécurité doivent connaître.

L'inscription à XPOSURE SUMMIT 2023 est désormais ouverte. Si vous souhaitez en savoir plus et vous inscrire, veuillez consulter la page : https://xposure2reg.pentera.io/ .

Pentera est un membre de la Cloud Security Alliance (CSA), et toutes les sessions de XPOSURE SUMMIT peuvent être échangées contre des points CPE.

À propos de Pentera

Pentera est le leader de sa catégorie en matière de validation de la sécurité automatisée, permettant à chaque organisation de tester facilement l'intégrité de toutes les couches de cybersécurité, révélant les réelles expositions de sécurité à tout moment et à toute échelle. Des milliers de professionnels de la sécurité et de prestataires de services dans le monde entier utilisent Pentera pour guider la remédiation et combler les failles de sécurité avant qu'elles ne soient exploitées. Pour en savoir plus, veuillez visiter : pentera.io

