Performance historique d'Ashok Leyland pour l'année civile 2023

Ashok Leyland enregistre des ventes record de 198 113 unités pour l'année civile 2023

CHENNAI, Inde, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ashok Leyland, fleuron indien du groupe Hinduja et le premier constructeur national de véhicules utilitaires, a annoncé aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape en enregistrant en 2023 le volume de ventes le plus élevé de l'histoire de l'entreprise sur une année civile. Établissant une nouvelle référence, l'entreprise a atteint un volume total de ventes de véhicules utilitaires de 198 113 unités, dépassant son précédent record établi en 2018.

Ce résultat record souligne la polyvalence des produits de l'entreprise et sa forte présence sur le marché, consolidant ainsi sa position de leader dans l'industrie des véhicules utilitaires, tant au niveau national qu'international.

M. Shenu Agarwal, président-directeur général d'Ashok Leyland, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape, qui témoigne de notre engagement à fournir des produits de qualité supérieure et un service exceptionnel. Nous exprimons notre gratitude à nos clients fidèles qui ont contribué à notre croissance continue et nous sommes reconnaissants du travail acharné et du dévouement de notre équipe. Pour l'avenir, nous nous apprêtons à connaître encore davantage de succès alors que nous continuons à investir dans des technologies de pointe, des pratiques d'exploitation durables et des initiatives de marché axées sur le client, afin de stimuler la prochaine phase de croissance d'Ashok Leyland. La dynamique créée en 2023 jette des bases solides pour un avenir où nous continuerons d'ouvrir la voie dans l'industrie des véhicules utilitaires. »

Le solide réseau de concessionnaires d'Ashok Leyland et son infrastructure complète de service après-vente ont permis de toucher plus facilement les clients dans toute l'Inde et d'assurer un service après-vente de qualité supérieure 24 heures sur 24. L'approche centrée sur le client de l'entreprise stimule l'innovation, permettant le développement de solutions innovantes adaptées aux exigences en constante évolution de l'écosystème des transports.

Les performances exceptionnelles d'Ashok Leyland au cours de l'année civile 2023 reflètent son engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et de la satisfaction de la clientèle. L'entreprise est impatiente de tirer parti de ce succès et de rester à l'avant-garde du marché mondial des véhicules utilitaires.