Performio nomme Sean Reiter au poste de directeur du marketing afin de poursuivre l'accélération de sa croissance

Sean Reiter possède plus de 20 ans d'expérience dans la direction de plusieurs entreprises de technologie SaaS en hypercroissance

IRVINE, Californie, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Performio, l'un des principaux fournisseurs de gestion de la rémunération incitative (ICM), a annoncé aujourd'hui avoir renforcé son équipe de direction avec la nomination de Sean Reiter comme premier directeur du marketing. À ce titre, Sean dirigera l'équipe de marketing mondial responsable de la stratégie de marketing, y compris le produit, la marque, les communications et la génération de la demande, afin de stimuler la croissance et d'étendre le leadership de Performio dans le domaine de la gestion de la performance des ventes .

Sean rejoint Performio après avoir travaillé chez PriceSpider, où il a dirigé le marketing et la croissance de l'une des sociétés de logiciels à la croissance la plus rapide dans le domaine du commerce de marque. Avant PriceSpider, Sean était vice-président du marketing chez Healthx, une société du portefeuille de JMI Equity , qui est également un investisseur chez Performio. Avant Healthx, il a été premier vice-président du marketing chez Pushpay, où il a contribué à la croissance rapide du leader de la technologie financière pour les organismes à but non lucratif. Avant cela, Sean a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine du marketing pendant plus de 15 ans dans plusieurs entreprises technologiques en croissance.

« Performio est une entreprise SaaS exceptionnelle qui bénéficie d'une position unique sur le marché qui lui garantit une croissance considérable. Je suis ravi d'apporter mes stratégies de mise sur le marché à cette équipe particulièrement talentueuse, a affirmé M. Reiter. Ensemble, nous allons élargir notre champ d'action en partageant la valeur éprouvée de Performio avec les entreprises de plusieurs secteurs. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Sean Reiter au sein de l'équipe de direction de Performio, a déclaré Grayson Morris, PDG de Performio. Sean est un leader chevronné du marketing logiciel qui possède de solides antécédents en matière d'innovation, de créativité et d'accélération de la croissance dans des entreprises SaaS de premier plan. Cette expérience, ainsi que ses précédentes relations de travail avec les membres de notre conseil d'administration, faisaient de Sean le candidat idéal pour la prochaine étape de notre croissance. »

Performio est le seul fournisseur de gestion de la rémunération incitative qui stimule les performances des entreprises grâce à un produit conçu pour gérer la complexité, une équipe d'experts dédiés et un bilan éprouvé de réussite mondiale à long terme. Son produit est utilisé par de grandes entreprises internationales ainsi que par des entreprises de taille moyenne en pleine croissance dans le monde entier, telles que Abbott Laboratories, Atlantic Broadband, Contentful, Cybereason, Johnson & Johnson, Nexstar, Optus, Service Express, Vodafone, Wedbush Securities et WP Engine. L'application cloud de Performio, riche en fonctionnalités, permet aux entreprises d'automatiser leurs calculs de rémunération des ventes, de garantir une transparence accrue à leurs représentants commerciaux et de s'adapter en toute confiance aux conditions changeantes du marché. Pour plus d'informations, consultez le site www.performio.co .

