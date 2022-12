Performio ernennt Sean Reiter zum Chief Marketing Officer, um das Wachstum weiter zu beschleunigen

Sean Reiter hat in mehr als 20 Jahren mehrere wachstumsstarke SaaS-Technologieunternehmen zum Erfolg geführt

IRVINE, Kalifornien, 13. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Performio, ein führender Anbieter von Incentive Compensation Management (ICM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Führungsteam mit der Ernennung von Sean Reiter zum ersten Chief Marketing Officer von Performio erweitert hat. In dieser Funktion leitet Sean Reiter das globale Marketingteam, das für die Marketingstrategie, einschließlich Produkt, Marke, Kommunikation und Nachfragegenerierung, verantwortlich ist, um das Wachstum voranzutreiben und Performios Marktführerschaft im Bereich des Vertriebsleistungsmanagements auszubauen.

Performio Appoints Sean Reiter as Chief Marketing Officer to Continue Accelerating Growth

Sean kommt von PriceSpider zu Performio, wo er das Marketing und das Wachstum für eines der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen im Markenhandel leitete. Vor PriceSpider war Sean Vice President of Marketing bei Healthx, einem Portfoliounternehmen von JMI Equity, das auch ein Investor von Performio ist. Vor Healthx war er als Senior Vice President of Marketing bei Pushpay tätig, wo er das schnelle Wachstum des Marktführers im Bereich Fintech für gemeinnützige Organisationen vorantrieb. Davor bekleidete Sean mehr als 15 Jahre lang eine Reihe von Führungspositionen im Marketing bei verschiedenen wachstumsstarken Technologieunternehmen.

„Performio ist ein herausragendes SaaS-Unternehmen, das auf dem Markt einzigartig für ein enormes Wachstum positioniert ist. Ich freue mich darauf, meine Markteinführungsstrategien in dieses unglaublich talentierte Team einzubringen", sagt Reiter. „Gemeinsam werden wir eine noch größere Kampagne starten, damit noch mehr Unternehmen in verschiedenen Branchen erfahren, welch erwiesenen Mehrwert ihnen Performio bieten kann."

„Wir freuen uns, Sean Reiter im Performio-Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte Grayson Morris, CEO von Performio. „Sean ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Software-Marketing, mit einer starken Erfolgsbilanz bei Innovation, Kreativität und Wachstumsbeschleunigung in führenden SaaS-Unternehmen. Diese Erfahrung und seine frühere Zusammenarbeit mit Mitgliedern unseres Vorstands machen Sean zur perfekten Besetzung für unsere nächste Wachstumsphase."

Informationen zu Performio

Performio ist der einzige Anbieter von Incentive Compensation Management, der mit einem Produkt, das für die Bewältigung von Komplexität ausgelegt ist, einem Team von engagierten Experten und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von langfristigem weltweitem Erfolg die Unternehmensleistung steigert. Das Produkt von Performio wird von großen globalen Unternehmen und wachsenden mittelständischen Unternehmen weltweit verwendet, wie Abbott Laboratories, Atlantic Broadband, Contentful, Cybereason, Johnson & Johnson, Nexstar, Optus, Service Express, Vodafone, Wedbush Securities und WP Engine. Die funktionsreiche Cloud-Anwendung von Performio ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebsvergütungsberechnungen zu automatisieren, ihren Vertriebsmitarbeitern mehr Transparenz zu bieten und sich mit Zuversicht an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.performio.co.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1967041/Performio_PressRelease_1212.jpg

SOURCE Performio