Perk lance une nouvelle solution Événements propulsée par l'IA pour automatiser l'organisation des événements d'équipe

BOSTON et LONDRES, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Perk , la plateforme intelligente de gestion des voyages et des dépenses, annonce aujourd'hui le lancement de Perk Events , un nouveau module propulsé par l'intelligence artificielle qui automatise l'ensemble de l'organisation des événements d'équipe — de la sélection du lieu à la gestion des participants, en passant par les déplacements et la communication.

Les événements, un poids invisible pour les équipes

Une étude menée par Perk sur les processus liés aux événements montre que 71 % des salariés ont déjà participé à l'organisation ou à la coordination d'un séminaire, d'un offsite ou d'un événement interne. La moitié d'entre eux (50 %) l'ont fait en dehors de leurs responsabilités principales.

Les principaux points de friction identifiés sont la recherche de lieux (39 %), la gestion des budgets et des validations (39 %) et la coordination des déplacements (37 %).

Par ailleurs, une étude de Forrester Consulting, commandée par Perk, révèle que 57 % des entreprises, dont 50 % en France,disposent de processus événementiels peu automatisés ou pas automatisés du tout. Résultat : les collaborateurs passent des heures à gérer des événements et des déplacements de groupe au lieu de se concentrer sur le travail pour lequel ils ont été recrutés.

Perk qualifie cette charge invisible de travail de l'ombre, un phénomène qui contribue à 1,7 trillion de dollars de perte de productivité par an liée à des tâches non essentielles, sur six grands marchés. En France, ce coût représente 99,2 milliards d'euros par an.

« Les événements sont une source majeure de travail de l'ombre. Ils volent des heures que les équipes devraient consacrer à être présentes, pas à organiser leur venue.

Il est vite apparu que si nous voulions résoudre le problème, nous devions supprimer les tâches invisibles et la complexité qui se cachent derrière chaque événement d'équipe. Perk Events fait exactement cela. En retirant le travail des moments en présentiel, nous redonnons aux équipes l'espace nécessaire pour se concentrer sur l'essentiel : créer du lien, renforcer la collaboration et faire du vrai travail. » Jean-Christophe Taunay-Bucalo, Président et COO de Perk

Un produit né du Real Work Incubator

Perk Events est le premier produit conçu et déployé par le Real Work Incubator de Perk. Il transforme l'un des workflows les plus complexes et manuels en une expérience de bout en bout pilotée par l'IA.

Cet incubateur fonctionne comme une structure interne de type startup, permettant aux collaborateurs de proposer et de développer des produits innovants visant à éliminer le travail de l'ombre dans des processus critiques. Créé officiellement en 2024, il offre aux équipes un soutien managérial, du temps dédié et des investissements financiers pour accélérer la mise sur le marché.

Une automatisation complète du cycle événementiel

La solution Événements de Perk automatise l'ensemble du cycle de vie des événements, permettant aux entreprises d'organiser des rassemblements de 9 à 5 000 personnes, supprimant les frictions opérationnelles et les allers-retours interminables.

Elle combine :

une gestion centralisée des événements et des réservations,

des événements et des réservations, un matching intelligent des lieux avec tarification transparente pour respecter les budgets,

avec tarification transparente pour respecter les budgets, une coordination automatisée des déplacements de groupe ,

, des pages événement dédiées avec contrôles administratifs personnalisables pour partager les informations clés, gérer les inscriptions et suivre les contraintes spécifiques (régimes alimentaires, besoins particuliers),

avec contrôles administratifs personnalisables pour partager les informations clés, gérer les inscriptions et suivre les contraintes spécifiques (régimes alimentaires, besoins particuliers), des outils de reporting,

le tout soutenu par l'expertise des équipes de Perk pour accompagner les demandes les plus complexes.

En regroupant des workflows auparavant dispersés dans une seule plateforme, Perk Events offre aux organisateurs visibilité, contrôle et gains de temps significatifs.

