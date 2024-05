Persán bat son record de chiffre d'affaires et atteint 811 millions d'euros

SEVILLE, Spain, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- La multinationale Persán, basée à Séville et leader en Europe dans la production et la commercialisation de détergents et d'adoucissants, a clôturé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires record de 811 millions d'euros. Ce chiffre représente une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente. La société a triplé ses revenus au cours des quatre dernières années. En 2019, elle a achevé l'année avec 290 millions d'euros ; ce chiffre a atteint 423 millions en 2020, 503 millions en 2021 et enfin 665 millions en 2022.

Persan factory

L'entreprise a réussi à terminer le dernier exercice avec un ebitda de 55 millions d'euros. Cette évolution positive a permis à Persán de récupérer les pertes subies en 2021 et 2022 en raison de la situation inflationniste des marchés des matières premières et de l'énergie.

Parallèlement, la multinationale poursuit son engagement dans le développement de ses usines à Séville, en Pologne et en France. En 2023, elle a investi un total de 46 millions d'euros. Il convient de souligner l'achèvement et la mise en service de la nouvelle usine de Wróblowice, en Pologne, et la construction de la nouvelle usine de bouteilles à Séville. Au cours des trois dernières années, l'investissement dans la modernisation de ses centres de travail a dépassé les 100 millions d'euros.

Persán se rapproche de l'entreprise 'one billion'

Le PDG de Persán, Antonio Somé, a souligné les données de l'exercice 2023 : « Nous continuons à nous rapprocher de l'objectif que nous nous sommes fixé il y a quelques années, à savoir devenir une entreprise 'one billion'. Nous devons être satisfaits des résultats obtenus et c'est pour cette raison que nous devons féliciter nos employés et remercier toutes les parties prenantes pour leur aide. Nous restons axés sur nos objectifs à long terme et nous préparons déjà le Plan Stratégique pour les trois prochaines années qui consolidera notre leadership en Europe et nous permettra de nous étendre dans d'autres zones géographiques ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2408786/Persan_factory.jpg

