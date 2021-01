Peugeot Frères Industrie et Licensing Matters Global lancent un partenariat de licences à l'échelle mondiale

«Nous sommes impatients de travailler avec LMG pour élargir notre offre de produits du quotidien dans le monde entier,» déclare Christian Peugeot, Président de Peugeot Frères Industrie. «Fort d'une tradition entrepreneuriale de 210 ans, Peugeot étoffe constamment son savoir-faire pour créer des objets et des expériences qui facilitent la vie quotidienne. Nous pensons que LMG est le partenaire idéal pour concevoir un programme sur mesure qui insufflera l'ADN Peugeot dans de nouvelles verticales business».

«Nous avons l'honneur de pouvoir soutenir l'ambition de Peugeot Frères Industrie,» déclare Michael Kwan, CEO de LMG. «Tout au long de son histoire, Peugeot a incarné l'ingéniosité technique sans faille, l'élégance intemporelle et l'esprit familial dans ses inventions, qui vont des lames de scie révolutionnaires aux premières automobiles, en passant par les moulins de table élégants et le matériel de bricolage robuste,» ajoute Felipe Noriega, Vice-président EMEA de LMG. «Nous sommes impatients de contribuer à étendre, grâce à des licences, l'héritage de cette marque de renommée internationale à des objets et des expériences qui offrent aux consommateurs ces attributs essentiels de la marque».

Le partenariat débute en janvier 2021. LMG recherche actuellement des détenteurs de licences partenaires dans certaines catégories de produits comme les jouets, les outils de jardinage électriques, le matériel de camping, les gros appareils électriques, les équipements sportifs, les accessoires de voyage et la mode, entre autres.

À propos de Peugeot Frères Industrie

Peugeot Frères Industrie est une filiale à part entière d'Etablissements Peugeot Frères, principale holding du Groupe familial Peugeot. À travers ses propres filiales, participations, licences et projets, Peugeot Frères Industrie conduit le développement de la marque Peugeot dans différents secteurs, en élargissant un éventail de produits ingénieux de très haute qualité qui facilitent la vie quotidienne.

À propos de Licensing Matters Global

Licensing Matters est une agence-boutique mondiale de licences, multiservices, qui aide les marques à débloquer leurs capitaux propres latents, à approfondir leurs relations avec les consommateurs et à accroître leur présence dans de tout nouveaux secteurs de marché. LMG compte parmi ses principaux clients Shell, KFC, L'Agence Spatiale Européenne, BuzzFeed, Harvard et Yale.

