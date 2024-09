Phagenesis nomme Chad Hoskins au poste de directeur général suite à la clôture récente d'un financement de série D de 42 millions de dollars

Ce dirigeant accompli apporte une solide expérience en matière d'expansion commerciale aux États-Unis.

La société se concentre sur l'accélération de l'adoption de Phagenyx® pour traiter davantage de patients aux États-Unis et en Europe .

Phagenyx® est une thérapie inédite qui utilise la neurostimulation pour rétablir le contrôle de la déglutition chez les patients souffrant de troubles graves de la déglutition (dysphagie).

MANCHESTER, Angleterre, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Phagenesis, une société pionnière qui a développé un système de neurostimulation unique en son genre pour traiter les troubles de la déglutition, a annoncé aujourd'hui la nomination de Chad Hoskins au poste de président-directeur général (PDG). Ce cadre expérimenté apporte des dizaines d'années d'expérience dans le développement de thérapies innovantes dans le domaine des technologies médicales, dans la stimulation de la croissance commerciale aux États-Unis et dans la réalisation d'objectifs stratégiques.

"Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée que Chad rejoigne la société dans cette phase critique de croissance, alors que nous nous appuyons sur notre succès en Europe et que nous étendons l'utilisation de Phagenyx® aux États-Unis", a déclaré Oern Stuge, MD, président du conseil d'administration de Phagenesis. "Son souci constant d'améliorer les soins aux patients et sa grande expérience de la commercialisation de nouvelles technologies soutiendront les efforts de l'entreprise pour apporter notre thérapie qui change la vie à davantage de patients aux États-Unis, en Europe et au-delà".

La société a précédemment annoncé qu'elle avait clôturé un financement de série D de 42 millions de dollars, mené par EQT Life Sciences et Sectoral Asset Management, avec de nouveaux investisseurs : British Patient Capital, Northern Gritstone et Aphelion. Ce financement est principalement destiné à soutenir les efforts de commercialisation de Phagenyx® aux États-Unis et en Europe. Phagenyx® est la première et la seule thérapie de stimulation électrique du pharynx (PES) qui traite directement la dysphagie neurogène (difficulté à avaler), qui est le plus souvent causée par un accident vasculaire cérébral. Chaque année, environ 12,2 millions de personnes dans le monde seront victimes d'un accident vasculaire cérébral1 et plus de 50 % d'entre elles souffriront de dysphagie,2 , ce qui entraînera une diminution de la qualité de vie, une malnutrition, un risque accru de décès, des séjours hospitaliers plus longs et des coûts de soins de santé plus élevés.

M. Hoskins possède plus de vingt ans d'expérience dans le lancement de technologies médicales innovantes. Plus récemment, il a été directeur général d'Axon Therapies, qui développe une nouvelle technologie de dénervation pour traiter l'insuffisance cardiaque. Avant de rejoindre Axon, il a dirigé la stratégie commerciale pour Outset Medical, où il a élaboré le plan de commercialisation initial de l'entreprise et soutenu plusieurs cycles de collecte de fonds, y compris une introduction en bourse réussie. Avant Outset, M. Hoskins était vice-président de division pour les thérapies d'insuffisance cardiaque chez Abbott, ainsi que consultant chez McKinsey & Company. Il est titulaire d'une licence en économie de l'université de Georgetown, d'une maîtrise en santé publique de l'université de Columbia et d'une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School of Business de l'université de Pennsylvanie.

"La perte de la fonction de déglutition après un accident vasculaire cérébral peut être physiquement et émotionnellement dévastatrice pour les patients et coûteuse à gérer pour les prestataires de soins. L'approche non chirurgicale et sans implant de Phagenyx pour restaurer la fonction de déglutition améliore considérablement la qualité de vie des patients et réduit le coût et la complexité des soins pour les prestataires", a déclaré M. Hoskins. "Je suis ravi et honoré de m'appuyer sur les premiers succès de l'entreprise pour entrer dans cette nouvelle phase de croissance mondiale et développer notre partenariat avec les cliniciens qui ont si peu d'options pour améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie de leurs patients souffrant de dysphagie."

A PROPOS DE LA DYSPHAGIE

La dysphagie est la difficulté ou l'incapacité à avaler et peut résulter de nombreuses étiologies, notamment de lésions du système nerveux central et/ou des nerfs crâniens (accident vasculaire cérébral, lésion cérébrale traumatique) et peut également survenir à la suite d'interventions en soins intensifs (intubation, trachéotomie). La dysphagie résultant de la perturbation des systèmes ou processus neurologiques impliqués dans l'exécution d'une déglutition sûre et coordonnée est appelée dysphagie neurogène. La dysphagie est associée à de nombreuses complications, notamment l'aspiration et la pneumonie induite par l'aspiration, la réintubation, la malnutrition, la déshydratation et la modification du régime alimentaire ou la dépendance à l'égard de l'alimentation par sonde. La dysphagie multiplie par 8,5 le risque de décès à 3 mois3 et ajoute environ 20 milliards de dollars au coût des soins chaque année pour les seuls patients ayant subi un accident vasculaire cérébral4.

À PROPOS DE PHAGENESIS

Fondée en 2007, Phagenesis® Ltd est une société privée de technologie médicale cofondée par le Dr Conor Mulrooney et le professeur Shaheen Hamdy de l'Université de Manchester. Phagenesis propose des traitements innovants pour la dysphagie neurogène en utilisant la stimulation électrique du pharynx (PES). La société est soutenue par EQT Life Sciences, Sectoral Asset Management, British Patient Capital, Northern Gritstone et Aphelion. Le système de neurostimulation Phagenyx® est commercialisé en Europe et aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site www.phagenesis.com.

