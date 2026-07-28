Photo d'identité à 1 € : Smartphone iD démocratise les photos d'identité en France

PARIS, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Smartphone iD annonce le lancement de son offre de photo d'identité à 1 €, avec l'ambition de rendre ce service accessible au plus grand nombre grâce à une solution simple, rapide et l'une des offres les plus avantageuses du marché

En utilisant l'application Smartphone iD, les utilisateurs peuvent réaliser leur photo d'identité directement depuis leur smartphone, sans se déplacer dans une photo-cabine ou un studio photo. L'application accompagne l'utilisateur à chaque étape afin d'obtenir une photo conforme aux exigences applicables pour les démarches concernées.

Avec un tarif de 1 €, Smartphone iD souhaite rendre les démarches administratives plus accessibles tout en faisant gagner du temps aux utilisateurs.

« Notre objectif est de simplifier la réalisation des photos d'identité en proposant une solution pratique, économique et accessible à tous », déclare Émile Menetrey, président de Smartphone iD.

Les avantages de Smartphone iD

Photo réalisée directement depuis un smartphone sans bouger de chez soi.

Tarification à partir de 1 € pour 6 photos (scolaire, licence sportive, carte étudiant, Campus France, etc.).

Utilisation simple et rapide.

Accompagnement de l'utilisateur tout au long du processus.

Solution disponible 24 h/24.

Impression dans les commerces de proximité pour 0,50 € (Bureau Vallée, Leclerc, Carrefour…).

Recevez vos photos dans votre boîte aux lettres pour seulement 2,89 €.

À propos de Smartphone iD

Depuis 8 ans, Smartphone iD développe une application spécialisée dans la création de photos d'identité ultrasécurisées destinées aux démarches administratives. L'entreprise développe des solutions numériques visant à simplifier les formalités administratives grâce à des services accessibles depuis un smartphone.

L'intelligence artificielle a été développée en interne. Vos données ne sortent pas d'Europe.

Contacts presse

Émile Menetrey

Président de Smartphone iD

E-mail : [email protected]

Site web : www.smartphone-id.com