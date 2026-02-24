PI Industries dévoile son nouveau logo, reflet de son évolution en tant qu'entreprise mondiale dédiée aux sciences de la vie

L'innovation pionnière en matière de sciences de la vie, de l'Inde vers le reste du monde

MUMBAI, Inde, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- PI Industries Ltd (PI) a dévoilé son nouveau logo d'entreprise, ce qui marque une étape importante dans son parcours, qui l'a vue passer d'une expertise agro-scientifique solide à une structure orientée vers les sciences de la vie. Le nom de l'entreprise reste inchangé, la marque PI continuant d'être le point d'ancrage de l'identité de l'entreprise.

Vidéo : https://www.piindustries.com/pi-logo-launch-qr/

Ancrée dans l'ADN scientifique de PI et dans son ambition de préparer l'avenir, cette nouvelle identité reflète le rôle croissant de l'entreprise dans les domaines des sciences agricoles, des produits biologiques, des produits pharmaceutiques et des solutions chimiques complexes. La signature bleue représente l'innovation, la fiabilité et la confiance acquises au cours de décennies de partenariats mondiaux, tandis que le jaune vibrant symbolise l'énergie, l'optimisme et le pouvoir de la science pour créer des changements positifs. Les éléments structurels inspirés de l'hélice de l'ADN et des systèmes interconnectés représentent les capacités scientifiques de PI sur de multiples domaines, tandis que la typographie inspirée du devanagari reflète la fierté des racines indiennes et la vision globale de PI.

Forte de ses 80 ans d'expérience en matière d'exécution scientifique, PI associe une expertise chimique approfondie, des technologies de pointe et l'ingéniosité humaine pour offrir précision, qualité et rapidité à grande échelle. Aujourd'hui, l'entreprise s'associe à des innovateurs mondiaux de premier plan sur des marchés réglementés, fournissant des molécules, des plateformes et des solutions spécialisées qui répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de durabilité.

À propos de la nouvelle identité de PI, M. Mayank Singhal, vice-président et directeur général de la société, a déclaré : « PI opère aujourd'hui à l'intersection de la chimie, de la biologie et de la technologie. Notre nouvelle identité reflète l'ampleur, la sophistication et la pertinence mondiale de l'organisation que nous sommes devenus : prête pour l'avenir, axée sur la science et motivée par des objectifs précis, tout en restant ancrée dans les valeurs et la discipline scientifique qui nous définissent depuis huit décennies ».

À propos de PI Industries

Fondée en 1946, PI Industries Limited est une organisation mondiale dédiée aux sciences de la vie, spécialisée dans les domaines des agrosciences, des spécialités chimiques, des produits agrobiologiques et des produits pharmaceutiques. Comptant plus de 4 000 employés et possédant 10 bureaux internationaux, PI exploite des centres de R&D de pointe en Inde et aux États-Unis, ainsi que des sites de production de classe mondiale en Inde et en Italie.

PI se classe parmi les cinq premiers acteurs mondiaux de la synthèse et de la fabrication sur mesure de produits agrochimiques, desservant des clients dans plus de 40 pays. PI AgSciences propose des solutions différenciées pour les cultures sur les principaux marchés mondiaux, tandis que PI Health Sciences fournit des services CRDMO de bout en bout dans le monde entier.

Reconnue pour ses pratiques exemplaires en matière de développement durable, de sécurité, de gouvernance et d'innovation, PI se classe dans le 98e percentile de l'industrie chimique mondiale selon le S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) et figure depuis plusieurs années dans l'annuaire de S&P.

https://www.piindustries.com/

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Whf4FpNA3ok

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2917304/PI_Industries_Logo.jpg