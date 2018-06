Pied à Terre célèbre le lancement international de sa nouvelle plateforme révolutionnaire de partage de logements

Faites l'expérience du communiqué de presse interactif multimédia ici :

Deux intervenants de marque ont pris la parole lors de l'événement : Ami Vitale, une célèbre photographe du National Geographic et ambassadrice de Nikon, ainsi que Céline Cousteau, exploratrice, cinéaste, entrepreneur philanthrope et petite-fille du légendaire Jacques-Yves Cousteau.

Elles ont parlé de l'esprit socialement responsable de la société reposant sur la mission unique de créer une communauté internationale puissante d'hôtes et de voyageurs. Une communauté qui, en tant qu'ambassadeurs et citoyens du monde, aide à promouvoir le rôle de Pied à Terre de créer un monde meilleur par la tolérance, l'art, l'humanité et les valeurs écologiques et interculturelles.

La première cérémonie de remise des prix de « The World We Live In » (Le monde dans lequel nous vivons), un concours international de photographie parrainé par Pied à Terre, était présentée par Vitale. La première place convoitée est revenue à Fabiola Kano du Costa Rica. Sa photo troublante d'un camp de réfugiés en Grèce a saisi la solitude et la tristesse de personnes forcées de fuir les horreurs de la guerre en Syrie.

En conclusion de l'événement, le directeur et président du conseil d'administration, Francisco de Paula León, a personnellement remercié les participants internationaux de la cérémonie et a parlé des prévisions positives de la société pour les 12 prochains mois et de son objectif d'expansion à 21 pays. Il a fait une mention spéciale de l'engagement de Pied à Terre d'investir un pourcentage de tous les profits futurs en faveur de la promotion d'initiatives écologiques et culturelles dans le monde. Une promesse en accord avec l'esprit de la société.

Pour les personnes intéressées pour faire une réservation, rendez-vous sur le site web de Pied à Terre à https://www.piedaterre.world/ pour sélectionner une destination et rentrer en contact avec un hôte.

Pour plus d'informations concernant les destinations, la philosophie de l'entreprise et pour devenir hôte, rendez-vous sur le site web, abonnez-vous à la liste de diffusion afin de recevoir des offres exclusives et suivez Pied à Terre sur Instagram et Facebook.

À propos de Pied à Terre

Pied à Terre est une communauté internationale au sein d'une plateforme de réservations destinée à mettre en valeur la culture, l'art, la gastronomie locale, la diversité et la protection de l'environnement tout en créant des expériences de voyage autour du monde. Notre objectif principal est de bâtir une relation unique entre hôtes et voyageurs, enrichissante pour tous et allant au-delà du simple hébergement.

