Pipplet lance Talent AI : un changement de paradigme en matière de technologie d'évaluation linguistique

Le nouvel outil d'évaluation linguistique multilingue en ligne s'appuie sur l'IA et une sécurité renforcée afin de répondre à la demande mondiale d'évaluations rapides et fiables à grande échelle.

PARIS, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Pipplet, leader mondial de l'évaluation linguistique et filiale d'ETS, annonce le lancement de Talent AI, une technologie révolutionnaire en matière d'évaluation linguistique et destinée à l'ensemble des acteurs du monde de l'entreprise et de l'éducation.

Efficacité et technologie avancée au service de l'évaluation des langues

Talent AI utilise une technologie d'intelligence artificielle avancée, développée en collaboration avec ETS AI Labs et OpenAI. L'outil propose une évaluation complète des compétences linguistiques orales et écrites en 30 minutes ou moins. Capable de prendre en charge l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, l'allemand et le portugais brésilien, Talent AI est positionné pour répondre aux différents besoins d'une clientèle internationale.

Simplicité et sécurité renforcée : un double objectif

Le format des tests en ligne garantit une facilité d'utilisation à l'échelle mondiale et simplifie les évaluations linguistiques quel que soit le lieu. En parallèle, le test intègre des fonctionnalités de surveillance et de détection des fraudes garantissant la fiabilité et l'intégrité des évaluations. Ces caractéristiques sont essentielles pour les entreprises et les institutions académiques souhaitant obtenir une évaluation précise des compétences linguistiques.

Application et impact dans le monde réel

Talent AI est conçu pour simuler des scénarios de communication réels et fournir des évaluations de compétences linguistiques pratiques et pertinentes pour les différents environnements professionnels et éducatifs actuels. Cet ancrage dans le monde réel est essentiel pour ceux qui cherchent à mesurer avec précision des compétences linguistiques dans des contextes réalistes.

Simon Portier, PDG de Pipplet, déclare : « Il s'agit d'un moment charnière pour nous. Talent AI n'est pas seulement notre dernière innovation. C'est également un changement majeur dans la manière d'appréhender l'évaluation linguistique. Ce mélange d'efficacité, de fiabilité et d'utilité pratique nous permet d'innover en permanence, d'ajouter de nouvelles langues et d'aider les organisations du monde entier à communiquer efficacement. L'avenir est prometteur et nous ne faisons que commencer !

Talent AI est désormais disponible via la plateforme Pipplet. Pour plus d'informations, visitez le site web de Pipplet.

À propos de Pipplet

Fondée en 2015, Pipplet est à l'avant-garde de l'innovation en matière d'évaluation linguistique. Sa plateforme conviviale propose un large éventail d'outils d'évaluation linguistique, chacun adapté à des besoins et des objectifs différents. En 2020, Pipplet a rejoint ETS, la plus grande association au monde spécialisée dans les solutions de tests et la recherche pour l'éducation, à l'origine des tests TOEIC®, du TOEFL® et du GRE®. Pipplet est au service de plus de 1 600 entreprises dans le monde, dont Amazon, Wipro et Hyatt Hotels.

