Pismo lève 108 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par SoftBank, Amazon et Accel, afin de proposer des services financiers cloud native à l'échelle mondiale

Parmi les investisseurs figurent également B3, Falabella Ventures, Headline, PruVen et Redpoint eventures Ce financement soutiendra l'expansion et le développement à l'international du leader des technologies bancaires et de paiement

SÃO PAULO, le 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Pismo , la plateforme cloud native de services bancaires et de paiement, annonce avoir levé 108 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B mené par SoftBank Latin America Fund, Amazon et Accel, avec la participation de B3, Falabella Ventures et PruVen — sans oublier ses investisseurs historiques Redpoint eventures et Headline. Ce financement soutiendra l'expansion internationale de l'entreprise, et accélèrera le développement de technologies bancaires, de paiement, et destinées aux infrastructures des marchés financiers.

Pismo was founded in 2016 by experienced entrepreneurs and techies: Juliana Motta, CPO; Ricardo Josua, CEO; Daniela Binatti, CTO; and Marcelo Parise, VP of Engineering.

Le secteur des services financiers mène actuellement une transformation technologique majeure, tandis que les consommateurs exigent toujours plus de produits innovants et d'expériences transparentes. La plateforme de traitement cloud native de Pismo offre aux banques, fintechs et autres établissements financiers un mélange de flexibilité et d'agilité. Cette offre unique et complète permet aux clients de lancer rapidement des produits de gestion de cartes et des paiements, de banque numérique, de portefeuille électronique et d'accès à des places de marché. En outre, les établissements financiers peuvent s'occuper de leurs données essentielles et les utiliser intelligemment.

Créé en 2016 par quatre entrepreneurs expérimentés du domaine des nouvelles technologies au Brésil, Pismo a déjà séduit les plus grandes banques, fintechs et enseignes de grande distribution d'Amérique latine, dont Banco Itaú, BTG, Cora, N26 et Falabella. La plateforme traite plus de 4 milliards d'appels d'API par mois, ce qui en fait une des principales plateformes cloud financières au monde. Elle héberge plus de 25 millions de comptes, ce qui représente plus de 3 milliards de dollars de transactions par mois.

« Avec la plus vaste couverture de produits du marché et grâce à des technologies de pointe adoptées à grande échelle, Pismo est désormais prêt à entrer dans une nouvelle phase de croissance. Avec ce tour de financement, nous profitons de notre dynamique positive et de notre envergure en Amérique latine, et accélérons notre développement à l'international », déclare Ricardo Josua, cofondateur et CEO de Pismo. « Nous permettons à nos clients de lancer et gérer des produits figurant parmi les plus innovants sur le marché, et cela ne fait que commencer. Pismo entend recruter plus de 200 ingénieurs et profils talentueux pour renforcer ses équipes produits, commerciales et de management afin de mener la révolution de l'industrie bancaire et des paiements à travers le monde. »

« Depuis le lancement de notre programme d'expansion internationale en Europe, en Asie et en Amérique du Nord en début d'année, notre plateforme a fait l'objet d'un intérêt considérable et d'un fort engouement de la part de nos clients, qui se traduit par un succès commercial », déclare Vishal Dalal, CEO de Pismo (Amérique du Nord, Europe et Asie). « Ce tour de financement boostera nos ambitions à l'échelle mondiale, y compris grâce à la création de trois nouveaux bureaux : à Austin (Texas), Bristol (Royaume-Uni) et Singapour. Nous sommes fiers d'élargir notre empreinte et de développer notre clientèle dans ces nouvelles régions. »

« SoftBank est ravi d'investir dans Pismo. Nous sommes convaincus que cette équipe extrêmement talentueuse a une opportunité unique de réinventer les technologies soutenant la gestion bancaire, les paiements, les fintechs, et les transactions commerciales. Leurs fondateurs sont remarquables et ont de grandes ambitions afin de faire de Pismo une société internationale », déclare Alex Szapiro, responsable Brésil et associé exploitant chez SoftBank Group International.

« Nous considérons Pismo comme une plateforme essentielle pour les fintechs d'Amérique latine, et désormais, grâce à ces nouveaux financements, pour le reste du monde également », déclare Ethan Choi, associé chez Accel. « L'Amérique latine est dans les premières phases d'une révolution sans précédent, et nous sommes ravis d'aider Pismo à proposer des services plus innovants et davantage d'inclusion financière dans la région, tout en déployant ses technologies bancaires et de paiement. »

Plusieurs investisseurs désigneront également des membres amenés à rejoindre Ricardo Josua, Daniela Binatti, Juliana Motta et Marcelo Parise, fondateurs de Pismo, au sein du conseil d'administration de l'entreprise.

À propos de Pismo

Pismo propose une plateforme complète et tout-en-un qui sous-tend le traitement des opérations bancaires, des paiements, ainsi que les infrastructures des marchés financiers. De grandes banques, places de marché et fintechs utilisent déjà notre plateforme de microservices cloud native. Les clients de Pismo lancent des solutions de nouvelle génération, tout en migrant leurs systèmes existants sur la plateforme la plus avancée du marché. La plateforme cloud permet aux équipes d'accélérer leurs processus de développement, tandis que les équipes peuvent se lancer rapidement et se développer pour toucher un public plus large, tout en continuant d'observer des standards élevés en matière de sécurité et de disponibilité. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://pismo.io.

À propos de SoftBank

Le groupe SoftBank investit dans des technologies révolutionnaires pour améliorer la qualité de vie des individus dans le monde entier. Le groupe SoftBank est composé de SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), une société de portefeuille incluant des participations dans des fournisseurs de télécommunications, de services Internet, d'IA, de robotique intelligente, d'IdO et de technologies énergétiques propres ; des SoftBank Vision Funds, qui investissent plus de 100 milliards USD pour aider des entrepreneurs extraordinaires à transformer des industries et à en façonner de nouvelles ; du SoftBank Latin America Fund de 5 milliards USD, plus important fonds de capital-risque dans cette région, et du SB Opportunity Fund, un fonds de 100 millions USD dédié à l'investissement dans des entreprises fondées par des entrepreneurs de couleur aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://global.softbank .

À propos d'Accel

Accel est une société mondiale de capital-risque qui est le premier partenaire d'équipes exceptionnelles partout, de la création à toutes les phases de croissance d'une entreprise privée. Atlassian, Braintree, Cloudera, Crowdstrike, DJI, DocuSign, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, Freshworks, Jet, Pillpack, Qualtrics, Slack, Spotify, Supercell, Tenable, UiPath et Venmo font partie des entreprises qu'Accel a soutenues au cours des 35 dernières années. Nous aidons les entrepreneurs ambitieux à créer des entreprises mondiales emblématiques. Pour en savoir plus, visitez www.accel.com ou www.twitter.com/accel .

