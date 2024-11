Plast Eurasia Istanbul 2024 présente l'avenir des plastiques par le biais de la durabilité et de l'innovation

De retour au Tüyap Fair and Congress Centre du 4 au 7 décembre, Plast Eurasia Istanbul 2024 présentera des développements révolutionnaires dans l'industrie des plastiques, avec un coup de projecteur sur la durabilité et les bioplastiques. Plus de 1 500 exposants et 70 000 visiteurs sont attendus, ce qui fait de cet événement un point de rencontre clé pour les leaders mondiaux de l'industrie en Europe.

İSTANBUL, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Plast Eurasia Istanbul 2024 | 33e Salon international de l'industrie plastique d'Istanbul ouvrira à nouveau ses portes du 4 au 7 décembre 2024 au Tüyap Fair and Congress Centre. Organisée par Tüyap Fair Group en partenariat avec PAGEV (Turkish Plastic Industry Research, Development and Education Foundation), la foire de cette année devrait attirer un nombre record de 1 500 exposants et plus de 70 000 visiteurs, ouvrant ainsi la voie à un échange dynamique d'idées et d'innovations.

Plast Eurasia Istanbul

Le développement durable étant au premier plan, Plast Eurasia, l'événement phare de l'industrie du plastique, mettra l'accent sur les bioplastiques en tant que thème principal, en présentant des produits tels que des gobelets en bioplastique fabriqués à partir de déchets de café recyclés. Cette année, l'événement présente le hall 12A, un nouvel espace d'exposition où les visiteurs peuvent découvrir les dernières technologies en matière de bioplastiques et s'informer sur leur rôle dans la promotion d'un avenir durable.

Une gamme de produits diversifiée

« Plast Eurasia Istanbul n'est pas seulement un événement commercial, c'est aussi une plateforme pour explorer les innovations durables qui façonneront l'avenir de notre industrie. Nous sommes fiers de mettre en avant les bioplastiques cette année dans le cadre de notre engagement à promouvoir des solutions respectueuses de l'environnement », a déclaré un porte-parole de Tüyap.

L'événement présentera une gamme variée de produits, notamment des machines pour le plastique, des équipements pour les machines, des moules, des technologies de recyclage, des matières premières et des produits chimiques, ce qui permettra aux visiteurs de découvrir les progrès réalisés dans toutes les facettes de l'industrie. La participation internationale reste forte, avec des délégués d'Europe et de la région MENA, en particulier de pays tels que l'Allemagne, le Danemark, l'Iran, la Russie et la Chine, ce qui souligne le rôle de Plast Eurasia Istanbul en tant que plaque tournante de l'industrie mondiale.

Le nouveau hall 12A offrira aux visiteurs une expérience interactive unique. Dans un espace spécial consacré aux bioplastiques, les participants pourront découvrir comment la pulpe de café est recyclée en produits réutilisables, ce qui leur permettra de mieux comprendre les avantages environnementaux des bioplastiques. Les visiteurs peuvent également participer à un quiz dans le foyer de la foire, où les bonnes réponses donnent droit à des bons pour du café, ce qui les invite à découvrir les tasses à café durables en action.

Contact : Burcu Buse Arseven | +90 (0) 533 213 08 88, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2559241/TUYAP.jpg