Plenitude : la nouvelle marque d'Eni Gas & Power France

PARIS, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Plenitude est la nouvelle marque d'Eni Gas and Power France, un acteur majeur du secteur de l'énergie avec près d'un million de clients à travers le pays. Résolument tournée vers la transition énergétique, Plenitude combine la production d'énergies renouvelables, la fourniture d'énergie et des solutions énergétiques, ainsi que le développement d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques.

La marque se distingue par une relation client axée sur l'expertise humaine soutenue par des technologies de pointe, visant à accompagner les clients dans la transition énergétique.

Des solutions innovantes pour les consommateurs

« Plenitude est bien plus qu'une nouvelle marque sur le marché français de l'énergie : c'est un véritable changement de paradigme qui reflète notre volonté de placer nos clients au cœur de notre stratégie. Nous leur offrons une expérience enrichie, innovante et humaine, tout en les accompagnant dans l'évolution de leur consommation d'énergie à l'heure de la transition énergétique », déclare Mauro Fanfoni, Directeur Général de l'entreprise en France.

L'entreprise renouvelle l'expérience client en alliant expertise humaine et technologies de pointe. Le service client évolue d'un modèle traditionnel, organisé par fonction, vers une nouvelle approche avec des équipes d'experts énergie qui suivent les clients de bout en bout. Ainsi, chaque client bénéficiera d'un suivi personnalisé et d'une gestion proactive de ses besoins énergétiques. Ce concept permettra une prise en charge complète des demandes, en leur apportant des réponses rapides, sans recours à des réponses automatisées.

Plenitude propose aujourd'hui des offres d'énergie simples, transparentes et à prix fixes, visant à renforcer la confiance des Français envers leur fournisseur d'énergie. Ainsi, le prix du kWh hors taxes (HT) et l'abonnement HT restent inchangés pendant toute la durée du contrat. De plus, l'offre d'électricité Plenitude pour les particuliers est garantie 100 % d'origine renouvelable française. Cela signifie que pour chaque MWh d'électricité consommé par ses clients, Plenitude garantit, à travers le mécanisme des Garanties d'origine, qu'un MWh a été produit à partir de sources renouvelables françaises et a été injecté sur le réseau électrique.

Un engagement fort dans les énergies renouvelables

Plenitude ambitionne de renforcer également sa présence dans les énergies renouvelables en France. Actuellement, Plenitude exploite déjà 120 mégawatts-crête (MWc) de capacité photovoltaïque et développe plus de 700 MW de nouveaux projets solaires et éoliens.

Accélération dans la mobilité électrique

Consciente des enjeux de la mobilité en France, Plenitude investit dans le développement d'un réseau de points de recharge rapides et ultra-rapides, baptisé « On the Road ». En France, ces points sont progressivement déployés dans les stations-service Enilive ainsi que sur des espaces publics ou privés accessibles au public. Grâce à l'application « Plenitude On the Road », les clients français ont déjà accès à plus de 400 000 points de recharge interopérables à travers l'Europe.

Une campagne média de grande ampleur en France

Plenitude lance en France une campagne média multicanale pour sensibiliser les consommateurs à cette évolution. Forte de son engagement, Plenitude se positionne comme une marque de confiance, prête à accompagner ses clients dans leur transition énergétique en leur offrant des solutions concrètes et innovantes.

