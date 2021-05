Pluristem va recevoir un financement non dilutif de 20 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement

La première tranche de financement doit être distribuée puisque l'innovateur en biotechnologie a franchi une étape clé dans l'accord de €50 millions d'euros annoncé précédemment

HAIFA, Israël, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Pluristem Therapeutics Inc . (Nasdaq : PSTI) (TASE : PSTI) (la « Société »), une société importante de biotechnologie, a annoncé aujourd'hui la réception d'une « offre de décaissement » d'un montant de €20 millions d'euros (environ $24 millions de dollars) de la Banque européenne d'investissement (BEI). Ce décaissement - le premier de trois tranches de financement - montre que Pluristem a franchi une étape clé dans l'accord de financement non dilutif de €50 millions d'euros annoncé précédemment . Conformément à l'accord de la BEI, Pluristem prévoit de recevoir la première tranche de fonds en juin 2021.

Le produit de la première tranche servira à financer la recherche et le développement (R&D) dans l'Union européenne afin de faire progresser la plateforme de thérapie cellulaire régénérative exclusive de Pluristem.

La première tranche de €20 millions d'euros ne sera pas sécurisée et sera payable à la BEI en un seul versement cinq ans après le décaissement, avec un taux d'intérêt de 4 %. Après avoir reçu la tranche de €20 millions d'euros, Pluristem disposera d'un solde de trésorerie de plus de $90 millions de dollars.

Le PDG et président de Pluristem, Yaky Yanay, a déclaré : « Le financement de la BEI permet à Pluristem de mener à bien ses activités opérationnelles, cliniques et de R&D pour faire progresser sa plateforme de médecine régénérative. La population vieillissante de l'Europe connaît une croissance rapide et nous pensons qu'elle a un besoin évident de nouveaux traitements pour un certain nombre de maladies et d'affections afin d'améliorer la qualité de vie. Nous sommes déterminés à tirer parti de ce mécanisme de financement pour renforcer le développement de nos produits candidats jusqu'à leur maturation. Nous sommes reconnaissants à la BEI pour son soutien continu et sa confiance en notre technologie.

« Les principaux avantages concurrentiels de Pluristem comprennent une technologie d'expansion cellulaire automatisée de pointe qui s'appuie sur 17 années de recherche en thérapie cellulaire. En outre, nos capacités de fabrication en interne permettent de fabriquer des produits candidats à base de cellules allogéniques à grande échelle e d'assurer la conformité des lots. »

Chen Franco-Yehuda, directeur financier de Pluristem, a ajouté : « Pluristem dispose d'un important solde de trésorerie pour accélérer nos actions en matières de R&D afin d'apporter de nouveaux médicaments régénérateurs à ceux qui en ont besoin. Nous pensons que le contrat de financement de la BEI représente une forme de financement créative et non dilutive, et nous sommes convaincus qu'il nous place en bonne position pour l'avenir. »

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE.

À propos de Pluristem Therapeutics

Pluristem Therapeutics Inc. est une des principales sociétés de médecine régénérative qui développe de nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire à base de placenta. La société a rapporté des données d'essais cliniques fiables dans différentes indications pour ses produits candidats brevetés à base de cellules PLX et mène actuellement des essais cliniques de stade avancé dans plusieurs indications. Les produits candidats de la cellule PLX sont censés libérer de nombreuses protéines thérapeutiques en réponse à l'inflammation, aux traumatismes musculaires, aux troubles hématologiques et aux radiolésions. Les cellules sont cultivées à l'aide de la technologie brevetée d'expansion tridimensionnelle de la société et peuvent être administrées aux patients sans qu'il n'y ait nécessairement de compatibilité tissulaire. Pluristem est bien placée en matière de propriété intellectuelle, dispose d'une usine de fabrication et de recherche certifiée BPF détenue et exploitée par la société, de relations stratégiques avec d'importantes institutions de recherche et d'une équipe de direction chevronnée.

Déclaration d'exonération de responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, explicites ou implicites, au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Par exemple, Pluristem utilise des déclarations prospectives lorsqu'elle parle du calendrier et de l'utilisation prévus du produit de la première tranche de fonds versés par la BEI, de sa conviction que le financement lui permettra d'exécuter ses activités opérationnelles, cliniques et de R&D pour faire progresser sa plateforme de médecine régénérative et que les fonds la placent en bonne position pour l'avenir. Ces déclarations prospectives et leurs implications sont fondées uniquement sur les attentes actuelles de la direction de Pluristem et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives : des changements dans la technologie et les exigences du marché ; Pluristem pourrait rencontrer des retards ou des obstacles dans le lancement et/ou la réussite de ses essais cliniques ; les produits de Pluristem pourraient ne pas être approuvés par les organismes de réglementation, la technologie de Pluristem pourrait ne pas être validée au fur et à mesure de ses progrès et ses méthodes pourraient ne pas être acceptées par la communauté scientifique ; Pluristem pourrait ne pas être en mesure de retenir ou d'attirer des employés clés dont les connaissances sont essentielles au développement de ses produits ; des difficultés scientifiques imprévues pourraient se développer avec le processus de Pluristem ; les produits de Pluristem pourraient s'avérer plus coûteux que prévu ; les résultats obtenus en laboratoire peuvent ne pas se traduire par des résultats aussi bons dans des environnements cliniques réels ; les résultats des études précliniques peuvent ne pas être en corrélation avec les résultats des essais cliniques chez l'homme ; les brevets de Pluristem peuvent ne pas être suffisants ; les produits de Pluristem peuvent nuire aux receveurs ; des changements dans la législation peuvent avoir un impact négatif sur Pluristem ; l'incapacité de développer et d'introduire en temps opportun de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications ; la perte de parts de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats ou les performances réels de Pluristem diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, Pluristem ne s'engage pas à publier une révision de ces déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes ou pour refléter la survenance d'événements imprévus. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes affectant Pluristem, il est fait référence aux rapports de Pluristem déposés ponctuellement auprès de la Securities and Exchange Commission.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1226222/Pluristem_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

Contact :

Dana Rubin

Directrice des relations avec les investisseurs

+972-74-7107194

[email protected]

SOURCE Pluristem Therapeutics Inc.