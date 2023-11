Plus de 30 grandes entreprises lancent « Tent France », un collectif engagé pour l'intégration économique des réfugiés

La France accueille actuellement plus de 600 000 réfugiés originaires notamment d'Ukraine, d'Afghanistan, de Syrie et de la République démocratique du Congo. Malgré la pénurie croissante de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs tels que l'hôtellerie, la construction et la restauration, encore trop peu de réfugiés occupent un emploi à temps plein. Les réfugiés étant confrontés à divers obstacles dans leur recherche d'emploi - tels qu'une maîtrise insuffisante de la langue, des problèmes d'accès aux transports et l'absence de réseaux à la fois professionnel et social - les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour lever ces obstacles et embaucher des réfugiés.

"Nos études montrent que les entreprises qui embauchent des réfugiés constatent des taux de rétention plus élevés parmi leurs salariés réfugiés, un engagement accru de toutes leurs équipes et une réponse positive des consommateurs", a déclaré Gideon Maltz, CEO de Tent. "L'intégration des réfugiés n'est donc pas seulement une responsabilité, c'est aussi bénéfique pour les entreprises: l'impact de Tent France aura un effet durable à la fois sur les réfugiés et sur les entreprises qui les embauchent."

Parmi les entreprises de Tent France, on trouve : Accor, Adecco Group, Amazon, BNP Paribas, Concentrix + Webhelp, DLA Piper, Foundever, Generali, Hyatt, Idex, IHG Hotels & Resorts, IKEA, Ipsos, Keolis, KFC, L'Oréal Groupe, Marriott International, Michelin, O'Tacos, Pfizer, Randstad, Salesforce, Sanofi, Schneider Electric, Sodexo, Starbucks, STEF, Suez, Teleperformance, et Uniqlo.

"Trouver un emploi est l'une des étapes les plus importantes pour les réfugiés qui cherchent à reconstruire leur vie dans un nouveau pays", a déclaré Yasmine Leroux, directrice pour la France de Tent. "Les entreprises membres de Tent France montrent la voie en matière d'intégration des réfugiés dans notre pays. Avec Tent France, nous nous engageons à les aider à accélérer leurs efforts d'embauche afin d'avoir un impact encore plus important sur la vie des réfugiés."

« Depuis plusieurs années, Sodexo embauche des personnes réfugiées, leur donnant ainsi une chance non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi de s'intégrer plus encore dans leur nouveau pays. Ces collègues sont une richesse pour notre groupe et nous sommes fiers de pouvoir travailler aux côtés des autres grandes entreprises membres de Tent France pour permettre à davantage de personnes réfugiées installées en France de pouvoir accéder à un travail,» a commenté Alain Masson, Directeur Adjoint Responsabilité Sociétale de l'Entreprise de Sodexo France.

Tent France offrira aux entreprises membres un ensemble de services gratuits dont : des ressources et des formations pour les équipes RH ; le partage des bonnes pratiques, s'appuyant sur le réseau international d'entreprises de Tent et adaptées au contexte français; des réunions et ateliers réguliers avec d'autres entreprises membres de Tent France favorisant ainsi l'échange entre pairs; et une mise en relation avec les meilleurs partenaires à même de connecter les entreprises aux réfugiés cherchant un emploi.

Tent France s'appuie sur les activités de Tent Partnership for Refugees à travers le monde, qui regroupe plus de 350 grandes entreprises internationales engagées dans l'intégration économique des réfugiés, ainsi que sur le travail de "Refugees are Talents" - un collectif d'entreprises engagées qui avait pour but de promouvoir des initiatives de soutien aux réfugiés en France. Dans le cadre de la création de Tent France, des représentants d'entreprises membres de ce collectif forment désormais le comité de pilotage de Tent France.

Le nombre de réfugiés dans le monde ne cesse de croître. Les entreprises ont donc un rôle essentiel à jouer dans leur intégration économique dans leur nouveau pays. Tent a été fondée en 2016 par Hamdi Ulukaya, PDG et fondateur de Chobani, une grande entreprise agro-alimentaire américaine, afin de mobiliser les entreprises, pour connecter les réfugiés au monde du travail. Aujourd'hui, le réseau Tent est composé de plus de 350 grandes entreprises qui s'engagent à soutenir des centaines de milliers de réfugiés à accéder au marché du travail local, en améliorant leur employabilité et en les connectant à un emploi. Pour en savoir plus, consultez le site www.tent.org.

