Plus de 550 000 personnes sont attendues à l'exposition internationale de chasse et de faucons en Arabie Saoudite à Malham, à Riyad

RIYADH, Arabie saoudite, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Plus d'un demi-million de personnes assisteront à l'Exposition internationale 2022 de chasse et de faucons en Arabie Saoudite, le plus grand événement de fauconnerie au monde, qui se déroulera du 25 août au 3 septembre.

The International Saudi Falcons and Hunting Exhibition in Malham, Riyadh

Cette manifestation de dix jours rassemble des passionnés du monde entier et célèbre l'art de la fauconnerie et son riche patrimoine, qui s'étend sur plusieurs générations dans le Royaume d'Arabie saoudite. Les visiteurs pourront voir de leurs propres yeux la plus belle collection de faucons et d'équipements de chasse au monde, tout en ayant la possibilité de vivre des safaris inoubliables dans le désert. L'événement vise à sensibiliser les générations futures à l'importance de la fauconnerie au Royaume d'Arabie saoudite, à préserver l'héritage de la fauconnerie et de la chasse tout en rassemblant des personnes du monde entier pour célébrer son histoire et ses traditions.

L'exposition, qui en est à sa quatrième édition, devrait accueillir plus de 550 000 personnes, issues de plus de 30 pays participants, ce qui en fait la plus grande édition de l'événement à ce jour. Les visiteurs ont la possibilité d'acheter les meilleurs équipements au monde dans plusieurs stands parmi les 15 espaces du salon. Plus de 350 exposants seront présents, offrant aux visiteurs une pléthore d'options de divertissement uniques et passionnantes. L'exposition comprend également une galerie d'art internationale et locale, un concours de photographie, un musée et une vente aux enchères.

M. Waleed Al-Taweel, porte-parole de l'exposition, a déclaré : « C'est un immense honneur d'accueillir l'Exposition internationale 2022 de fauconnerie et de chasse en Arabie Saoudite, et nous sommes ravis d'accueillir autant de personnes à cet événement. La fauconnerie fait partie intégrante de l'histoire de l'Arabie saoudite et nous sommes très fiers de perpétuer nos traditions. Cet événement permet aux passionnés et aux amateurs de se réunir et de célébrer quelque chose qui est profondément ancré dans notre culture, et de faire connaître la fauconnerie à un public plus large et international. »

Il a continué : « Au fil des ans, nous avons développé et fait grandir l'événement et nous sommes très fiers de présenter les meilleurs faucons du monde, ainsi que des équipements, des produits, des objets d'art et des spectacles. Il est important que cet événement offre aux gens un endroit où ils peuvent découvrir et faire partie du phénomène grandissant de la fauconnerie dans le monde. »

L'exposition internationale de chasse et de faucons en Arabie Saoudite s'inscrit dans le cadre de l'ambitieuse Vision 2030 du Royaume, qui vise à transformer le pays en développant de plus grandes opportunités de mobilité sociale et économique, et de prospérité dans un environnement plus sain et naturel.

Pour plus d'informations et pour acheter des billets, veuillez consulter le site https://sfc.org.sa/sa/en/events/index

