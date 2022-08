De International Saudi Falcons and Hunting Exhibition in Malham, Riyadh verwacht dit jaar meer dan 550.000 bezoekers

RIYADH, Saoedi-Arabië, 10 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Meer dan een half miljoen mensen zullen in 2022 een bezoek brengen aan de Internationale Saudi Falcons and Hunting Exhibition, 's werelds grootste valkerij-evenement, dat plaatsvindt van 25 augustus - 3 september.

The International Saudi Falcons and Hunting Exhibition in Malham, Riyadh

Het 10-daagse, spectaculaire evenement brengt liefhebbers van over de hele wereld samen en viert de kunst van de valkerij en haar rijke erfgoed dat al generaties oud is in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Bezoekers zullen met eigen ogen 's werelds mooiste verzameling valken en jachtuitrusting gaan bekijken en krijgen de mogelijkheid om onvergetelijke woestijnsafari's te ervaren. Het evenement is bedoeld om toekomstige generaties te informeren over het belang van valkerij voor KSA om het erfgoed van valkerij en jacht te behouden en mensen van over de hele wereld samen te brengen om de geschiedenis en tradities te vieren.

De tentoonstelling wordt alweer voor de vierde keer gehouden en zal naar verwachting meer dan 550.000 mensen verwelkomen, uit meer dan 30 deelnemende landen, waardoor het de grootste tentoonstelling tot nu toe zal zijn. Bezoekers hebben de kans om 's werelds toonaangevende uitrusting te kopen van verschillende paviljoens in de 15 secties waarin de tentoonstelling is opgedeeld. De tentoonstelling zal meer dan 350 exposanten huisvesten en bezoekers een overvloed aan uniek en leuk entertainment bieden. De tentoonstelling biedt tevens een podium voor een internationale en lokale kunstgalerie, een fotowedstrijd, een museum en een veiling.

De heer Waleed Al-Taweel, woordvoerder van de tentoonstelling zei: "Het is een grote eer om de 2022 International Saudi Falcons and Hunting Exhibition te organiseren en we zijn verheugd zoveel bezoekers te mogen verwelkomen. Valkerij is onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis van KSA en we zijn er trots op onze tradities levend te houden. Deze tentoonstelling biedt liefhebbers en amateurs de gelegenheid om samen te komen en iets te vieren dat diep in onze cultuur zit ingeworteld en de valkerij openstelt voor een breder, internationaal publiek."

Hij voegde daar aan toe: "In de loop der jaren hebben we het evenement ontwikkeld en uitgebreid en zijn we er trots op 's werelds beste valken te presenteren, samen met uitrusting, producten, kunst en entertainment. Het is belangrijk dat deze tentoonstelling voor mensen een platform is om deel uit te maken van de groeiende valkerijbeweging over de hele wereld en zelf te ervaren hoe dat is."

De International Saudi Falcons and Hunting Exhibition wordt gehouden conform de ambitieuze Visie 2030 van het Koninkrijk, die tot doel heeft de provincie te transformeren door het ontwikkelen van meer kansen voor sociaaleconomische mobiliteit en welvaart in een gezondere, natuurlijke omgeving.

Ga voor meer informatie en voor tickets https://sfc.org.sa/sa/en/events/index

Contactpersoon:

Yehia Mahdi

Perswoordvoerder

[email protected]

+971557783004

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1875405/Saudi_Falcons_Club.jpg

SOURCE Saudi Falcons Club