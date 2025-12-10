PARIS, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Selon un sondage Ipsos BVA commandité par Île-de-France Mobilités, 71% des Franciliens sont satisfaits du réseau de transports en commun en Île-de-France. Les deux tiers jugent même que la situation des transports en commun s'est améliorée, soit une hausse de 12 points depuis 2019. Ce sondage valide concrètement les investissements massifs consentis par Île-de-France Mobilités pour améliorer le réseau de transport avec notamment la modernisation ou la rénovation des trains et des RER.

PLUS DE 7 FRANCILIENS SUR 10 SONT SATISFAITS DE LEURS TRANSPORTS EN COMMUN

Des Franciliens satisfaits des transports en commun

Plus de 7 Franciliens sur 10 sont satisfaits des transports en commun franciliens.

Ces résultats sont dus aux efforts et aux investissements faits depuis 2016 pour régénérer le réseau et le moderniser, et renouveler le matériel roulant sur l'ensemble des lignes ave 1400 trains, métros, trams et RER neufs ou rénovés. C'est d'ailleurs sur le train et le RER que la satisfaction des Franciliens est en forte hausse, ce qui montre l'effort fait sur ces lignes (arrivée du Francilien, des Regio 2N, du RER NG, rénovation des MI 2N, des MI 09, des Z2N).

Par ailleurs, avec 85% de satisfaction, le tram reste le mode de transport préféré des Franciliens.

Un réseau qui s'améliore

2 Franciliens sur trois considèrent que la situation dans les transports s'est améliorée, en nette hausse depuis 2019.

Cette amélioration de la situation se répercute sur l'image du service public des transports franciliens qui est, elle aussi, en nette amélioration : 2 tiers des Franciliens en ont une bonne image, avec une progression de 17 points. Ceux qui en ont une très bonne image ont même plus que doublé.

Des attentes qui restent fortes

Malgré ces avancées, il reste encore de fortes attentes de la part des Franciliens pour continuer à améliorer encore le réseau.

La majorité des Franciliens perçoivent une amélioration des bus électriques (62%), du matériel roulant (61 %), et de l'information voyageurs (44%).

Grâce à la mise en place des titres sur smartphone, de la généralisation de Liberté + et du ticket unique dématérialisé, ils sont 62% des Franciliens à considérer que les nouveaux moyens d'achat de titres de transports évoluent dans le bon sens.

La propreté en gare, en station et à bord, s'améliore également pour un tiers des Franciliens. C'est néanmoins un point de vigilance car a contrario, un quart des Franciliens considère que la situation s'est dégradée.

Sur la sécurité, les Franciliens sont partagés en trois blocs équivalents, la perception positive (+ 6 points) augmentant cependant plus vite que la négative (+ 4 points). Les attentes des usagers sur ce sujet sont très fortes et cela reste une priorité d'Ile-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités investit 300 millions d'euros chaque année pour renforcer la sécurité, avec 80 000 caméras de vidéoprotection et 3000 agents déployés sur le réseau. Pour Valérie Pécresse, le renforcement de la sécurité passe notamment par l'utilisation de la vidéoprotection algorithmique sur l'ensemble réseau francilien, avec une évolution nécessaire de la loi.

Une image qui évolue dans le bon sens pour Île-de-France Mobilités

Enfin, le sondage revient sur l'image d'Île-de-France Mobilités auprès des Franciliens. D'après les résultats, 95 % des Franciliens ont déjà entendu parler de l'autorité organisatrice des transports, soit une hausse de 32 points en comparaison avec 2019. Parmi eux, 74 % indiquent voir précisément de quoi il s'agit, et 21 % connaissent de nom (- 19 points).

Par ailleurs, 79 % des Franciliens ont une bonne image d'Île-de-France Mobilités (+ 8 points), dont 18 % une très bonne image (+ 14 points). 68 % des Franciliens estiment aussi qu'Île-de-France Mobilités est à l'écoute des voyageurs, une hausse de 16 points par rapport à 2019.

Enfin, l'application Île-de-France Mobilités est désormais la deuxième application de mobilité utilisée par les Franciliens, derrière Google Maps (45 % d'usagers).

Sondage effectué auprès d'un échantillon de 2000 personnes par Ipsos BVA du 14 octobre au 21 octobre 2025.

