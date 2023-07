Pointspay et Flying Blue lancent la première plateforme de marketing et de paiement, Flying Blue+

La nouvelle plateforme de paiement et de fidélité offrira aux membres de Flying Blue une nouvelle façon d'accumuler et de dépenser des Flying Blue Miles

ZURICH, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Pointspay, l'une des principales plateformes mondiales de marketing, de fidélisation et de paiement, est ravi d'annoncer un partenariat stratégique de 5 ans avec Flying Blue, le programme de fidélité du groupe Air France KLM.

La nouvelle plateforme, appelée Flying Blue+, sera lancée dans un premier temps en France et aux Pays-Bas, permettant aux membres de gagner et de dépenser des Miles Flying Blue lors de leurs achats en ligne en sélectionnant simplement Flying Blue+ comme option de paiement lors de la validation de la commande sur la vitrine en ligne du marchand. Les membres auront également la possibilité de payer avec une combinaison de Miles et de paiement par carte en utilisant le système breveté de Pointspay, le « curseur points-plus-cash ».

Les membres de Flying Blue peuvent gagner et dépenser des miles auprès d'un grand nombre de commerçants au sein de l'écosystème Flying Blue+. Ce partenariat permettra aux membres d'économiser de l'argent, d'augmenter les possibilités de gagner et de dépenser leurs miles et d'accélérer leur capacité à gagner des récompenses telles que des surclassements et bien plus encore.

Le lancement de Flying Blue+ est rendu possible grâce aux partenaires e-commerce (Magento, OpenCart & WooCommerce) et de paiement (Ayden & Buckaroo) de Pointspay. Il est ainsi plus facile que jamais pour les marchands d'accepter et de proposer Flying Blue+ comme méthode de paiement à la caisse.

Dominic Hofer, fondateur et PDG du groupe Loylogic, a commenté l'événement :

« Nous sommes absolument ravis de travailler avec Flying Blue sur le développement de cette initiative inédite. Notre plateforme Pointspay, leader sur le marché, Flying Blue +, va révolutionner l'expérience de fidélité des membres de Flying Blue, en rendant l'accumulation et l'utilisation des miles instantanées, intuitives et totalement transparentes. »

« Il est prouvé que Pointspay stimule l'engagement quotidien et l'interaction avec les membres des programmes de fidélité mondiaux dans les secteurs du voyage et de la banque. Nous sommes convaincus qu'avec notre technologie brevetée, nous pouvons faire évoluer la fidélité et les paiements pour les clients et les entreprises, et nous visons un déploiement mondial. »

Benjamin Lipsey, vice-président principal du programme Flying Blue d'Air France et de KLM, a ajouté :

« Flying Blue+ offre à nos membres la possibilité de gagner et de dépenser facilement leurs Miles chez les commerçants en ligne. Le parcours client est fluide puisque les membres peuvent faire leurs achats directement auprès des marchands participants et bénéficier d'une expérience de paiement transparente. Nous sommes convaincus que nos membres pourront ainsi mieux rentabiliser leurs miles Flying Blue et rester engagés dans leur vie quotidienne. »

À propos de Pointspay

Pointspay, qui fait partie du groupe Loylogic, est un expert en fidélisation et une solution de paiement de premier plan. Utilisant une technologie de pointe pour améliorer l'engagement des consommateurs, Pointspay travaille avec les plus grands programmes de fidélisation au monde, permettant à leurs clients de collecter et de dépenser leurs points de fidélité directement à la caisse.

Grâce à son réseau, Pointspay offre un accès à plus de 10 millions de membres de programmes de fidélité, prêts à collecter et à dépenser leurs points et leurs miles auprès de commerçants dans de multiples catégories. Pointspay utilise sa plateforme MarPay™ pour connecter les boutiques en ligne aux programmes de fidélité mondiaux, exposant ainsi leurs marques à des millions de clients dans le monde entier.

À propos de Flying Blue

Flying Blue est le programme de fidélité du groupe Air France-KLM. Créé en 2005, il compte aujourd'hui 20 millions de membres dans le monde, qui ont accès à une multitude de récompenses et d'avantages et peuvent accumuler et dépenser des miles auprès d'une large sélection de partenaires aériens, commerciaux et financiers. L'objectif de Flying Blue est d'accompagner ses membres à chaque voyage, chaque jour. Que les membres explorent le bout de leur rue ou les confins du monde, Flying Blue est là pour transformer chacun de ces moments en souvenirs inoubliables.

SOURCE Pointspay