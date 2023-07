Pointspay en Flying Blue lanceren het eerste marketing- en betaalplatform van haar soort, Flying Blue+

Het nieuwe platform voor loyaliteitsbetalingen biedt Flying Blue-leden een nieuwe manier om Flying Blue-miles te verdienen en uit te geven

ZÜRICH, 24 juli 2023 /PRNewswire/ -- Pointspay, een toonaangevend wereldwijd platform voor marketing- en loyaliteitbetaling, is verheugd om een 5-jarig strategisch partnerschap met Flying Blue, het loyaliteitsprogramma van de Air France KLM Group, aan te kunnen kondigen.

Het nieuwe platform, Flying Blue+ genaamd, wordt in eerste instantie in Frankrijk en Nederland geïntroduceerd, zodat leden wanneer ze online winkelen Flying Blue Miles kunnen verdienen en uitgeven door bij het afrekenen in de online shop van de verkoper simpelweg Flying Blue+ als betaaloptie te selecteren. Leden krijgen ook de mogelijkheid om met een combinatie van miles en bankkaart te betalen met behulp van Pointspay's gepatenteerde punten-plus-kaart schuifbalk.

Flying Blue-leden kunnen miles verdienen en uitgeven bij een groot aantal winkels binnen het Flying Blue+-ecosysteem. Dit partnerschap biedt leden de mogelijkheid om geld te besparen, mogelijkheden toe te voegen om hun miles te verdienen en te besteden, en hun capaciteit om beloningen zoals upgrades enz. te verdienen te versnellen.

De lancering van Flying Blue+ wordt mogelijk gemaakt via Pointspay's ecommerce (Magento, OpenCart & WooCommerce) & betalingspartners (Ayden & Buckaroo) die het voor verkopers gemakkelijker dan ooit maken om Flying Blue+ als betaalmethode aan te bieden bij het afrekenen.

Dominic Hofer, Oprichter en CEO van Loylogic Group, merkte op:

„We zijn zeer verheugd dat we met Flying Blue samenwerken aan de ontwikkeling van dit voor de wereld unieke initiatief. Ons marktleidende Pointspay-platform, Flying Blue +, zal de loyaliteitservaring voor Flying Blue-leden radicaal veranderen, doordat het verdienen en uitgeven van miles direct, intuïtief en volledig naadloos verloopt."

"Pointspay heeft bewezen de dagelijkse betrokkenheid en interactie met leden van wereldwijde loyaliteitsprogramma's in de reis- en banksector te stimuleren. We zijn ervan overtuigd dat we met onze gepatenteerde technologie de loyaliteit en betalingen voor klanten en bedrijven verder kunnen ontwikkelen , met onze blik op een wereldwijde implementatie gericht."

Benjamin Lipsey, Senior Vice President van Air France en het Flying Blue-programma van KLM, voegde hieraan toe:

„Flying Blue+ biedt onze leden de mogelijkheid om hun miles eenvoudig te verdienen en uit te geven bij online winkeliers. Het klanttraject verloopt soepel, omdat leden hun aankopen rechtstreeks bij de deelnemende handelaren kunnen doen en een naadloze betaalervaring kunnen beleven. We geloven echt dat dit onze leden meer waarde zal bieden voor hun Flying Blue Miles en hen daarbij betrokken zal houden in hun dagelijks leven."

Over Pointspay

Pointspay, onderdeel van de Loylogic Group, is een toonaangevende loyaliteitsexpert en betalingsoplossing. Pointspay maakt gebruik van geavanceerde technologie om de betrokkenheid van de consument te vergroten en werkt samen met 's werelds toonaangevende loyaliteitsprogramma's, zodat klanten hun loyaliteitspunten direct bij het afrekenen kunnen verzamelen en uitgeven.

Via haar netwerk biedt Pointspay toegang tot meer dan 10 miljoen leden van het loyaliteitsprogramma, klaar om hun punten en miles bij verkopers in meerdere categorieën te verzamelen en uit te geven. Pointspay gebruikt haar MarPay™ platform om online winkels met wereldwijde loyaliteitsprogramma's te verbinden, waardoor hun merken wereldwijd aan miljoenen klanten worden getoond.

Over Flying Blue

Flying Blue is het loyaliteitsprogramma van de Air France-KLM Group. Het bedrijf is in 2005 opgericht en heeft nu wereldwijd 20 miljoen leden die toegang hebben tot een veelheid aan beloningen en bij een brede selectie van luchtvaartmaatschappijen, commerciële en financiële partners voordelen en miles kunnen verdienen en uitgeven. Het doel van Flying Blue is om haar leden elke dag bij elke reis te begeleiden. Of leden nu het einde van hun straat of de verste hoeken van de wereld verkennen, Flying Blue is er om van elk van deze momenten onvergetelijke herinneringen te maken.

SOURCE Pointspay