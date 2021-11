Pom'Potes a signé une lettre d'intention pour l'approvisionnement de 100 millions d'euros à la China International Import Expo

En réponse au thème du forum « Économie verte et développement durable », M. François BLANC a présenté l'évolution de l'agriculture et de l'industrie laitière françaises, et complimenté les performances du Groupe BEL en matière d'agriculture durable et de lutte contre le changement climatique, ainsi que le standard français représenté par le Groupe BEL comme l'un des trois premiers groupes fromagers au monde.

Le forum a eu l'honneur de voir M. François BLANC assister à la signature d'une lettre d'intention entre M. Jean-Christophe COUBAT, Senior Vice Président en charges des régions de croissance du Groupe BEL, M. Wang Jinqiu, Secrétaire du Comité du Parti et Directeur général de Shanghai Textile Group International Logistics (une société associée à Orient International (Holding) Co., Ltd.), et M. Hou Bei, Directeur général de Shanghai Yifeng Trading Co.. Cette lettre d'intention marque la confiance des partenaires et l'intention pour Yifeng, durant la période 2022 à 2026, d'acheter pour au moins 100 millions d'euros de produits Pom'Potes au Groupe BEL. Par ailleurs Yifeng désigne Shanghai Fangji Supply Chain Management Company (filiale de Shanghai Textile International Logistics) comme partenaire exclusif pour la chaîne d'approvisionnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1681111/3337516_image.jpg

SOURCE BEL Group