Pom'Potes annonce le lancement en Chine d'un nouveau yaourt aromatisé pour enfants sans sucre de canne ajouté

SHANGHAI, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 24 août, Pom'Potes, l'une des marques du groupe français BEL, a organisé un événement à Xintiandi, dans le centre de Shanghai à l'occasion du lancement du premier yaourt aromatisé pour enfants de la marque sans sucre de canne ajouté et pour faire part des succès de la marque depuis son lancement sur le marché chinois en 2018.

Pom'Potes est une marque française grand public de goûters sains pour enfants avec plus de 100 ans d'expérience dans la production laitière. Selon le résultat de l'étude de suivi des consommateurs dans la catégorie yaourt menée par Kantar Worldpanel sur son panel de consommateurs, un service d'analyse de la consommation en Chine qui reposait sur l'étude de 40 000 foyers, la part de valeur des ventes de Pom'Potes arrive en tête des yaourts haut de gamme importés en Chine parmi les ménages urbains chinois. Pu Liming, directeur du département yaourts et fruits pour BEL en Chine, a déclaré : « C'est un grand succès pour la marque Pom'Potes et cela nous encourage à maintenir nos efforts pour produire une nourriture meilleure et plus saine pour les enfants ! »

M. Jean-Christophe COUBAT, vice-président senior du groupe chargé des régions à haute croissance, a expliqué que pour trouver un équilibre entre santé nutritionnelle et plaisir savoureux pour les enfants, l'équipe d'innovation de Pom'Potes, composée d'experts en R&D chevronnés et de nutritionnistes français, avait travaillé spécialement au développement du nouveau produit. Le produit est sucré avec des fruits nobles sélectionnés, plantés et récoltés dans des vergers européens, délicieux pour les enfants et sans sucre de canne ajouté à la recette.

Lors du lancement du nouveau produit, Pom'Potes a également annoncé sa coopération avec le super K.O.L. « NianGao Mama » et lancé le système CRM pour améliorer davantage l'expérience des consommateurs.

M. Hou Bei, directeur général de Shanghai Yifeng Trading Co., Ltd, une société commerciale spécialisée dans les produits mère-bébé, a fait l'éloge des nouveaux produits Pom'Potes. M. Hou Bei a rappelé que lors du CIIE 2021, Yifeng avait signé une avec le Groupe BEL prévoyant l'achat de produits Pom'Potes à hauteur de 100 millions d'euros entre 2022 et 2026. Les nouveaux produits lancés par Pom'Potes permettront d'introduire des choix plus compétitifs sur le marché des yaourts pour enfants, et Yifeng est convaincu que la coopération avec Pom'Potes n'en sera que plus étroite.

Il faut noter que le Groupe BEL a récemment acquis une participation de 70 % dans l'entreprise chinoise de fabrication de fromage Shandong Junjun Cheese et que le Groupe BEL continuera de lancer de nouveaux produits sous les marques Kiri ® et La vache qui rit ® dans un avenir proche, cultivant ainsi davantage le marché laitier chinois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1885964/image_5019041_37719028.jpg

