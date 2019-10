PopSockets lance en Allemagne et au Royaume-Uni son programme Poptivism de dons en retour

50 % de toutes les ventes provenant des poignées Poptivism sont données à des œuvres caritatives

TAMPERE, Finlande, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- PopSockets, le fabricant de poignées extensibles pour téléphones, a le plaisir d'annoncer l'extension de son programme Poptivism de redistribution en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour chaque achat de poignée Poptivism, PopSockets donne à son organisation caritative spécifiée l'intégralité de 50 % du produit de la vente (après impôt et utilisation de coupon). La marque va chaque mois accroître la sensibilisation et lever des fonds destinés à un nouveau partenaire caritatif de Poptivism pour se consacrer à une question importante pour les usagers et les employés.

Les produits PopSockets sont devenus un phénomène mondial, attesté par des célébrités et des influenceurs, et qui a vendu plus de 160 millions de PopGrips en 6 ans. Le propos de la marque est de créer un impact positif et d'élargir l'expérience consommateur du téléphone intelligent.

Poptivism est un mouvement visant à unir et offrir des possibilités aux utilisateurs de PopSockets en faisant une différence positive pour des causes qui leur sont chères. Venant en renfort à la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, la marque lance deux designs exclusifs de PopGrip au Royaume-Uni et en Allemagne. Cinquante pour cent des ventes seront données à des organisations locales travaillant sur des questions de santé mentale. Les dons au Royaume-Uni seront versés à Mind qui assure qu'aucune personne ne soit confrontée seule à un problème de santé mentale. En Allemagne, les dons iront à Irrsinnig Menschlich pour briser le stigmate des problèmes de santé mentale chez les étudiants.

Deux nouveaux concepts PopGrip de Poptivism seront lancés en novembre afin d'aider à sortir des vies de la pauvreté. Au Royaume-Uni, les dons assisteront Centrepoint qui se consacre à éliminer le sans-abrisme chez les jeunes. Les dons en Allemagne aideront Die Tafel à recueillir de la nourriture de qualité et à distribuer des aliments à ceux qui sont dans le besoin. Poptivism est un programme cumulatif où les dons mensuels s'ajoutent.

À ce jour, le programme Poptivism a donné plus de 650 000 de dollars EU à 250 œuvres caritatives autour du globe. PopSockets est fière d'avoir donné près de 4 millions de dollars en espèces et en produits à diverses organisations caritatives en six ans. Achetez les poignées Poptivism sur www.popsockets.com.

PopSockets a été fondée en 2010 par David Barnett, ancien professeur de philosophie. Barnett cherchait un moyen pour éviter que les cordons de ses écouteurs ne s'emmêlent, et il les enroulait sur deux boutons qu'il avait collés au dos de son téléphone. En 2014, PopSockets a été lancée à partir de son garage à Boulder dans le Colorado. Aujourd'hui, il possède des bureaux à Boulder, San Francisco, Hong Kong et Helsinki, et plus de 150 millions de poignées PopSockets ont été vendues dans le monde entier. PopSockets existe avec l'intention de changer le monde pour le meilleur avec des produits novateurs, magiques autour d'un activisme apportant des ressources à la communauté. Les produits rassemblent le PopGrip, le PopTop, le PopWallet et le PopMirror, tous conçus afin d'augmenter la fonctionnalité des appareils numériques que nous utilisons chaque jour. Au cours de l'automne de 2018, PopSockets a inauguré Poptivism, sa plateforme charitable de dons en retour ; c'est un programme de démocratisation de la création et du don où PopSockets reverse 50 % du prix de vente à une organisation de nature 501(c)(3) de son choix. La marque a donné plus de 4 millions de dollars en fonds et en produits à diverses organisations sans but lucratif depuis le lancement de Poptivism.

