PortAventura World obtient l'un des prestigieux Thea Awards pour son attraction novatrice Street Mission

« Nous sommes très fiers de notre attraction qui démontre que nous sommes pionniers dans l'innovation et l'application des nouvelles technologies . Avec cette reconnaissance, l'entreprise renforce sa valeur de marque et sa position de leader dans le secteur des parcs à thème à travers une expérience de divertissement unique », affirme Sergio Feder, Président et CEO de PortAventura World.

Cette dark ride est une aventure interactive pour tous les âges où les visiteurs doivent aider le Détective Grover, le personnage principal, à résoudre une mission secrète.

L'attraction consiste en un pré-show et un parcours expérientiel en 3D qui compte de nombreux animatroniques et d'incroyables expériences immersives grâce à la technologie de vidéo mapping en 3D. Le projet a été créé en collaboration avec Sesame Workshop®, l'organisation à but non lucratif gestionnaire de la marque emblématique Sesame Street® et Sally Corporation, l'une des entreprises internationales de pointe dans le développement de dark rides et la conception d'animatroniques. Cette ride unique vient renforcer la position de leader de PortAventura World parmi les destinations touristiques familiales en Europe, comme le confirme le prix décerné par la TEA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1339399/Street_Mission_PortAventura_World.jpg

SOURCE PortAventura World