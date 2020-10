Pour la première fois dans Stars of Science, le jury décide de ne pas procéder aux eliminations

Dr. Khalid Al-Ali, membre du jury de Stars of Science, a indiqué que les candidats avaient été confrontés à une situation sans précédent du fait de l'épidémie de COVID-19, entraînant des problèmes d'approvisionnement en matériel et des retards de livraison.

« À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. En tant que membres du jury de Stars of Science, nous mettons l'équité au premier plan dans l'émission. Nous travaillons sans relâche pour offrir aux candidats les conditions les plus justes afin que les meilleurs d'entre eux puissent exceller », a déclaré le Dr. Al-Ali.

Au cours de l'épisode de validation conceptuelle, plusieurs candidats ont établi une feuille de route pour les prochaines étapes de la compétition. Azzam Alwan a montré comment son innovation, un Système 3D biométrique de sécurité informatique, ajouterait une sécurité supplémentaire aux téléphones portables. Eiman Al Hamad a quant à elle réussi à détecter des fraudes par SMS en créant une première base de données en arabe pour son innovation, le Détecteur d'hameçonnage téléphonique en langue arabe.

Tous les candidats ont défendu leurs innovations et ont prouvé leurs idées devant les membres du jury. Ahmed Fathallah a travaillé sur sa Plateforme éducationnelle de cubes intelligents ; Mohammad Almogahwi sur sa Brosse à dents mains libres ; Othman Abu Laban sur son Appuie tête automobile ultra-modulable ; Sarah Aboerjaib sur son Scanner optique de fracture osseuse et Wadah Malaeb sur sa Puce de développement biocellulaire 3D.

Cependant, l'épidémie de COVID-19 a porté un frein à l'avancée de certains candidats, leur manquant les éléments nécessaires pour prouver leurs idées. Jamal Shaktour et son double masque à gaz de protection en a particulièrement payé les frais, des livraisons cruciales en provenance de l'étranger n'ayant pas été acheminées à temps pour l'examen du jury.

« Cette situation exceptionnelle nous a poussés à nous adapter aux nouvelles règles imposées par la pandémie. Nous avons dû composer avec ce dont nous disposions et faire preuve de persévérance », a déclaré M. Shaktour. « La décision du jury est une opportunité en or pour nous tous et nous motive encore plus à faire nos preuves et à réussir ».

Lors de cet épisode, Majed Lababidi, qui a participé à la saison 3 en 2011 était de retour sur le plateau pour co-animer l'émission aux côtés de Khalid Al Jumaily, le célèbre présentateur de Stars of Science. Majed Lababidi est l'exemple même de l'importance de l'émission dans la promotion des talents de la jeunesse arabe et de la création d'une culture entrepreneuriale dynamique dans la région. Il a utilisé son passage sur Stars of Science comme base solide pour se lancer dans l'innovation et l'entreprenariat, en créant plusieurs entreprises et en développant des solutions technologiques révolutionnaires.

Il a profité de l'occasion pour encourager les candidats à poursuivre leur parcours d'innovation après l'émission. « Les compétences, les connaissances et les relations acquises pendant Stars of Science les conduiront tout droit au succès », a-t-il expliqué.

Les huit candidats passeront à l'étape de prototypage, durant laquelle il leur sera demandé de réaliser un prototype entièrement fonctionnel de leur concept.

Vous pensez avoir ce qu'il faut pour participer à la saison 13 ? Les candidatures pour la prochaine saison sont ouvertes jusqu'au 1er décembre 2020.

Pour vous inscrire, et pour obtenir le programme complet de diffusion de la saison 12 de Stars of Science, veuillez visiter www.starsofscience.com.

À propos de Stars of Science

Stars of Science, la première émission du monde arabe dédiée à l'innovation, est une initiative de la Fondation du Qatar (QF) qui allie éducation et divertissement. L'émission offre aux innovateurs arabes la possibilité de développer des solutions technologiques qui bénéficient à leurs communautés, à leur santé ou leur mode de vie, et qui contribuent à préserver l'environnement.

Au cours d'un processus de douze semaines, les participants doivent prouver l'efficacité de leurs solutions au sein d'un espace d'innovation partagé, lors d'une course contre la montre et avec l'appui d'une équipe d'ingénieurs et de développeurs produits expérimentés. Un jury d'experts évalue et élimine les candidats chaque semaine lors des étapes de prototypage et de validation. Les quatre derniers finalistes en lice s'affronteront pour remporter une part de 600 000 dollars américains qui leur permettra de financer le lancement de leur projet. La part de chacun sera déterminée en fonction de la note attribuée par le jury et le vote en ligne du public.

Stars of Science sera diffusé tous les vendredis et samedis du 11 septembre 2020 au 6 novembre 2020. Pour le programme complet de diffusion de la Saison 12 de Stars of Science, veuillez visiter www.starsofscience.com

Veuillez visiter :

Le site - www.starsofscience.com

Facebook - https://www.facebook.com/StarsofScienceTV

Twitter - https://twitter.com/starsofscience

Youtube- http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv

Instagram- starsofsciencetv

Tik Tok - starsofscience

La Fondation du Qatar - Libérer le potentiel humain

La Fondation du Qatar (Qatar Foundation - QF) pour l'Éducation, la Science et le Développement Communautaire est une organisation privée à but non lucratif, qui soutient le Qatar dans sa transformation vers une économie diversifiée et durable. QF aspire à servir le peuple du Qatar et au-delà en offrant des programmes axés sur l'innovation dans les domaines de l'éducation, de la science et de la recherche et du développement communautaire.

Fondée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, l'Émir père, et Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, qui partageaient une vision commune, celle d'offrir au Qatar une éducation de qualité. Aujourd'hui, le système éducatif de niveau international de QF offre des possibilités d'apprentissage en continu, dès l'âge de six mois et jusqu'au doctorat, ce qui permet aux diplômés de s'épanouir dans un environnement international et de contribuer au développement de la nation.

QF crée également un centre d'innovation multidisciplinaire au Qatar, où des chercheurs se penchent sur des défis locaux et mondiaux. En encourageant une culture d'apprentissage tout au long de la vie et en favorisant l'engagement social à travers des programmes qui incarnent la culture qatarie, QF s'engage à autonomiser la communauté locale et à contribuer à un monde meilleur pour tous.

Pour la liste complète des initiatives et projets de QF, veuillez visiter : http://www.qf.org.qa/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1309470/Stars_of_Science.jpg

SOURCE Stars of Science