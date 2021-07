Pour la troisième année consécutive, Cato Networks est nommé comme référence dans la catégorie Secure Access Service Edge du Gartner (R) Hype Cycle (TM) for Enterprise Networking

Cato fait partie des deux fournisseurs identifiés comme références pour les catégories FWaaS, ZTNA et SASE dans le Gartner Gartner Hype Cycle for Network Security, 2021

TEL AVIV, Israël, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Cato Networks, fournisseur de la première plate-forme SASE au monde, a annoncé aujourd'hui être nommé, pour la troisième année consécutive, comme référence pour la catégorie Secure Access Service Edge (SASE) dans le Hype Cycle for Enterprise Networking, 2021.[1] De plus, Cato est également un des deux seuls fournisseurs identifiés comme références dans les catégories SASE, Zero Trust Network Access (ZTNA) et Firewall as a Service (FWaaS) dans le Hype Cycle for Enterprise Network Security 2021.[2]

« Nous pensons que notre reconnaissance en tant que référence dans les catégories SASE, ZTNA et FWaaS atteste des capacités éprouvées de Cato à fournir une plate-forme complète qui allie les besoin réseaux et de sécurité pour l'entreprise », a déclaré Shlomo Kramer, PDG et co-fondateur de Cato Networks. « Grâce à notre architecture Cato SPACE, nous fournissons la seule solution SASE globale et native du cloud qui peut être déployée, simplement et facilement, par des organisations de toutes tailles pour permettre un accès optimal et sécurisé à n'importe qui, n'importe où et à n'importe quelle application. »

Les grandes entreprises passent au SASE

Au cœur de la plate-forme Cato SASE entièrement distribuée se trouve le Cato Single Pass Cloud Engine (SPACE). SPACE permet à la solution SASE du Cato Cloud de fournir un ensemble complet de capacités réseau et de sécurité à n'importe quel utilisateur ou application, partout dans le monde, à l'échelle du cloud et en tant que service auto-réparateur et auto-maintenu. La plate-forme Cato SASE s'étend aujourd'hui sur plus de 65 PoP à tavers le Monde.

Le marché SASE continue de mûrir et deux changements notables dans le « Hype Cycle for Enterprise Networking, 2021 » reflètent cette évolution. L'horizon d'un déploiement généralisé en entreprise s'est considérablement réduit cette année, passant de 5 à 10 ans dans le « Hype Cycle for Enterprise Networking 2020 » de l'année dernière à seulement 2 à 5 ans dans le rapport de cette année. En outre, le nombre de fournisseurs identifiés dans la catégorie SASE est passé de 10 à 6 fournisseurs avec l'émergence de défis pour fournir un véritable service SASE mondial natif du cloud.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons vu des entreprises de grandes tailles adopter le SASE », déclare Yishay Yovel, CMO chez Cato Networks. « La convergence du réseau et de la sécurité dans le cloud mondial de Cato permet à ces entreprises de devenir plus efficaces et agiles dans la gestion des initiatives commerciales critiques pour la migration vers le cloud, l'accès à distance généralisé et la restructuration et la transformation des entreprises. Aujourd'hui, Cato compte plus de 900 clients SASE dans le monde, connectant des dizaines de milliers de sites et plus de 250 000 utilisateurs mobiles.

Avis de non-responsabilité Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner sont constituées des opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Cato Networks

Cato offre la première plateforme SASE dans le monde, faisant converger SD-WAN, sécurité réseau et Zéro Trust (ZTNA) dans un service natif cloud global. Elle optimise et protège l'accès aux applications pour tous les utilisateurs et les sites. L'adoption de Cato Cloud permet de migrer facilement de liaisons MPLS vers un service SD-WAN, d'optimiser la connectivité des applications sur site et dans le cloud, d'offrir un accès Internet distant sécurisé universel et d'intégrer parfaitement des data centers virtuels et des utilisateurs mobiles au réseau à l'aide d'options d'accès avec ou sans client SDP. Avec Cato, le réseau et votre entreprise sont prêts pour n'importe quelle éventualité.

