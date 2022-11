Pour les toasts du monde entier : deux produits nouvellement certifiés AWA SAKE

Le sommelier de renommée mondiale Shinya Tasaki est nommé ambassadeur d'AWA SAKE.

TOKYO, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Un total de 35 produits certifiés AWA SAKE, provenant de 21 brasseries, viennent d'être certifiés, comme Eikun SPARKLING SAKE (Saito Shuzo Co., Ltd.) et AYAKIKU SPARKLING SAKE (Ayakiku Sake Brewing Co., Ltd.)

Commemorative photo of AWASAKE Ambassador

La Japan Awasake Association (président du conseil d'administration : Noriyoshi Nagai (président de Nagai Sake Inc.)) est constituée de nombreuses brasseries japonaises qui produisent du saké mousseux. Elles ont attribué récemment la certification AWA SAKE à deux produits : Eikun SPARKLING SAKE de Saito Shuzo Co., Ltd. (Kyoto) et AYAKIKU SPARKLING SAKE de Ayakiku Sake Brewing Co., Ltd. (Kagawa), et nommé le sommelier de renommée mondiale, Shinya Tasaki, ambassadeur pour AWA SAKE.

Lorsqu'il est devenu ambassadeur pour AWA SAKE, M. Tasaki a déclaré : « Dans les concours mondiaux de sommeliers, les tâches liées au saké japonais se présentent sous forme de tests papier et/ou de dégustation à l'aveugle depuis 2010. Pour cette raison, les sommeliers du monde entier s'intéressent de plus en plus au saké japonais et, par voie de conséquence, à AWA SAKE. Certains produits AWA SAKE conviennent non seulement pour les toasts, mais également pour accompagner les repas ou les desserts. Je crois que les produits AWA SAKE peuvent être appréciés lors d'occasions différentes et, en les considérant ainsi, nous sommes en mesure d'élargir notre expérience AWA SAKE. Je ferai découvrir à tous les sommeliers les charmes d'AWA SAKE ».

De plus en plus de consommateurs apprécient le saké japonais partout dans le monde, en particulier en Europe et aux États-Unis. La Japan Awasake Association n'accorde la certification AWA SAKE qu'aux produits de saké transparents avec un pétillant naturel obtenu après le processus de fermentation secondaire. Les ingrédient doivent en outre être sélectionnés avec soin : riz, eau et riz malté. Des techniques de brassage sophistiquées doivent être suivies et nos normes de qualité strictes, être respectées. Aujourd'hui, AWA SAKE est très apprécié dans le monde entier et ses produits dominent les premiers rangs de la catégorie des sakés mousseux des compétitions internationales telles que le Challenge International du Vin, KURA MASTER, et le concours mondial des Feminalise.

Le sommelier de renommée mondiale Shinya Tasaki est devenu un ambassadeur pour AWA SAKE pour communiquer les charmes de AWA SAKE au monde. L'association travaille dur pour positionner AWA SAKE comme la marque de toasts japonais qui illumine les visages des consommateurs et encourage chacun à dire « Kanpai ! ».

