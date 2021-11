Pourquoi Wuxi est le nouvel pôle d'attraction des jeunes talents chinois

Selon le gouvernement populaire municipal de Wuxi, le programme a attiré des diplômés d'Oxford, de Columbia, de l'Université de Pékin et de Tsinghua, entre autres. Cette année, une annonce de Wuxi et de son programme de sélection des jeunes talents a été publiée non seulement sur la plateforme des médias chinois et étrangers, mais aussi sur les comptes WeChat des universités renommées, et sur les réseaux sociaux officiels des organisations internationales.

En Chine, les jeunes talents ne se contentent plus d'affluer vers les villes de premier rang. Aujourd'hui, il est devenu de plus en plus important pour les jeunes Chinois de mener une vie équilibrée, en tenant compte de facteurs tels que le coût de la vie et l'environnement, ainsi que les possibilités de développement.

En parlant de Wuxi, les gens l'associent à la riche culture Wu, aux beaux paysages, à l'industrie et au commerce bien développés. La cuisine locale de Wuxi se distingue par sa saveur douce, et la ville est en effet un paradis pour les gourmands. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, le PIB régional de Wuxi a dépassé un trillion de yuans (156,3 milliards de dollars), ce qui le place au premier rang de la Chine continentale en termes de PIB par habitant.

Après avoir obtenu un master en informatique à l'université Northeastern de Boston, Huang Ziwei a accepté une offre du centre de promotion de l'innovation IdO (Internet des objets) de Wuxi en 2019. « Mes camarades de classe sont plus disposés à rejoindre les géants nationaux de l'Internet comme Baidu, Alibaba et Tencent, dit-elle, mais le programme de sélection des jeunes talents de Wuxi m'a attirée avec un espace de développement plus large et m'a aidée à passer du secteur de l'Internet au domaine de l'IdO, ajoutant que Wuxi avait un grand potentiel pour exploiter le développement futur de l'IdO. »

En 2020, Chen Yu, originaire de Wuhan, a été traitée de manière indifférenciée, sans tenir compte du fait qu'elle tombait sous le coup de la politique de quarantaine de 14 jours alors qu'elle participait au programme. « Une salle d'examen séparée » a été spécialement organisée pour lui donner une chance équitable de rivaliser avec d'autres candidats.

Pour plus d'informations, consultez le site http://zzb.wuxi.gov.cn/doc/2021/10/09/3451065.shtml

Liens vers des images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=406844

Légende : Wuxi invite la jeunesse chinoise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1683074/Wuxi.jpg

Liens connexes

http://zzb.wuxi.gov.cn



SOURCE Wuxi Municipal People's Government