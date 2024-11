Premialab sélectionné par Lombard Odier Investment Managers pour déployer ses stratégies d'investissement quantitatives

La technologie de Premialab a été choisie pour renforcer le développement, l'efficacité opérationnelle et la gestion des risques QIS.

PARIS, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la division de gestion d'actifs institutionnels du groupe Lombard Odier, choisit la technologie de pointe de Premialab pour soutenir la gestion de sa stratégie DOM Global Macro, qui sera bientôt lancée. Ce partenariat souligne l'engagement de LOIM à intégrer des stratégies innovantes dans un marché en constante évolution.

« Notre décision de nous associer avec Premialab est motivée par son expertise complète en matière de gestion des risques et de conformité réglementaire », a déclaré Didier Anthamatten, gestionnaire de portefeuille chez LOIM. « Avec un solide historique dans les investissements alternatifs, LOIM reste concentré sur une offre de solutions d'investissement innovantes ainsi que de rendements de haute qualité pour nos clients. Les capacités avancées de traitement de données proposées par Premialab sont essentielles pour nous aider à maintenir nos standards rigoureux et à fournir des performances solides et ajustées au risque. De plus, leur plateforme correspond parfaitement aux besoins de la stratégie DOM Global Macro, améliorant nos capacités de suivi des risques et rationalisant la gestion de portefeuille. »

La stratégie DOM Global Macro devrait tirer parti de l'ensemble de données unique de Premialab. L'analyse complète en transparence de toutes les stratégies systématiques propriétaires de DOM permet une décomposition granulaire des risques et une analyse basée sur des scénarios au niveau de l'ensemble du portefeuille. Cela devrait aider à surveiller l'attractivité des expositions, à la fois au niveau des séries temporelles mais également de chacune des positions, ainsi qu'a à optimiser l'allocation actifs.

Neil Richards, responsable du développement commercial EMEA chez Premialab, a déclaré que la collaboration avec LOIM contribue significativement à l'activité croissante de Premialab en Suisse et plus largement sur les marchés européens.

« Les institutions telles que LOIM, qui gèrent un portefeuille important dans diverses classes d'actifs, ont besoin d'un suivi et d'un ajustement continus pour maintenir le cap de leurs investissements », a-t-il expliqué. « Premialab fournit les outils permettant d'évaluer, comparer et mesurer les risques de leurs investissements systématiques, garantissant ainsi une gestion efficace des mandats de LOIM en termes de coût, de risque et de valeur ajoutée. »

Adrien Géliot, PDG de Premialab, a souligné que le secteur des QIS connaît une croissance rapide, tirée par les investisseurs institutionnels à la recherche de stratégies d'investissement liquides, transparentes et rentables. « Premialab se trouve au cœur de l'univers QIS, avec un positionnement unique qui permet d'agréger et de donner du sens à un univers vaste et plein essor des données », a-t-il déclaré. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Lombard Odier afin de fournir nos capacités uniques d'accès aux données et gestion des risques à l'un des plus grands groupes de gestion d'actif mondial.

La plateforme multi-actifs et multi-régions de Premialab gère plus de 10 millions de points de données par jour. Elle analyse plus de 5 000 stratégies systématiques, avec les encours de ses clients sous gestion approchant 20 Trillions de dollars. La combinaison de la plateforme avec les Premialab Pure Factors®, permettent une sélection complète de stratégies quantitatives multi-actifs ainsi qu'une due diligence approfondie sur les stratégies disponibles dans le monde entier. En outre, la plateforme améliore les capacités de gestion des risques et de reporting, incluant des rapports réglementaires détaillés.

Avec sa combinaison unique de stratégies systématiques et de trading discrétionnaire, la stratégie DOM Global Macro bénéficie clairement des capacités d'analyse de données de pointe et de l'efficience de calcul de Premialab. Les gestionnaires de portefeuille et de risques peuvent ainsi utiliser un ensemble de données partagé pour l'analyse des risques et la décomposition des performances, améliorant ainsi la robustesse et l'efficacité opérationnelle du portefeuille.

A propos de Premialab

Premialab est la plus importante plateforme indépendante qui collabore avec les principales banques d'investissement et investisseurs institutionnels à travers le monde, en leur fournissant des données, des analyses et des solutions de risque pour leur stratégies systématiques, factorielles et multi-actifs. Avec une présence à Londres, Paris, New York, Hong Kong, Dubaï et Sydney, la société a mis en place des partenariats solides avec les 18 plus grandes banques d'investissement, gestionnaires d'actifs, fonds de pension et compagnies d'assurance de manière globale.

A propos de Lombard Odier Investment Managers (LOIM)

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) est l'activité de gestion d'actifs institutionnelle du Groupe Lombard Odier, détenue et financée intégralement par ses associés depuis sa création en 1796.

Nous proposons une gamme de solutions d'investissement à un groupe diversifié de clients axés sur le long terme. Notre héritage, ainsi que notre combinaison unique de conservatisme et d'innovation, nous permettent de créer une valeur durable pour nos clients. Nos capacités d'investissement couvrent les taux, les obligations convertibles, les actions, les supports multi-actifs et alternatifs. La durabilité est au cœur de notre philosophie d'investissement ; nous pensons qu'elle est le principe fondateur des résultats économiques et d'investissement à long terme et qu'elle génèrera des rendements sur le long terme.

Avec plus de 200 professionnels de l'investissement, nous sommes une entreprise mondiale avec un réseau de 13 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, et des encours sous gestion de 64 milliards de CHF d'actifs (au 31 septembre 2024).