Premier Tech annonce une nouvelle acquisition dans le domaine numérique en France

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 2 sept. 2020 /PRNewswire/ -- Premier Tech est heureuse d'annoncer l'acquisition de l'entreprise européenne ArdTIC réalisée par l'entremise de son groupe d'affaires Digital. Située à Bordeaux, en France, ArdTIC se spécialise dans le domaine de l'informatique industrielle par la création et la mise en marché de solutions pour systèmes d'exécution de fabrication (MES).

Il s'agit d'une première acquisition en sol européen pour Premier Tech Digital qui, depuis sa création en 2018, se démarque par son offre de solutions numériques d'intelligence manufacturière. En s'appuyant ainsi sur des technologies de pointe, l'entreprise aide ses clients à comprendre et optimiser leurs processus de production.

Par cette nouvelle acquisition, Premier Tech s'assure de maintenir une proximité accrue avec ses marchés européens, tout en accélérant l'expansion de ses activités en intelligence manufacturière en France.

« Jumelée au savoir-faire et à l'expertise grandissante de notre équipe, cette nouvelle acquisition nous permettra de toujours mieux répondre aux demandes et aux besoins de nos clients en misant sur le déploiement de solutions intelligentes, connectées et intégrées », ajoute Martin Lambert, président de Premier Tech Digital.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, protéger et améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 600 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de 925 millions de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

