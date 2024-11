PRÉSENTATION DE JUICE PLUS+ LUMINATE : UN DES PREMIERS PRODUITS À BASE DE PLANTES AGISSANT RAPIDEMENT POUR FAVORISER LA LUCIDITÉ, LA CONCENTRATION ET L'ÉNERGIE MENTALE

Un nouveau complément alimentaire puissant à base de plantes, avec un mélange unique de substances nootropes et adaptogènes disponible dans aucun autre complément alimentaire en Europe

PARIS, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Entreprise leader à l'échelle mondiale dans le secteur de la santé et du bien-être, Juice Plus+ a annoncé aujourd'hui un nouveau complément alimentaire puissant à base de plantes, contenant des composants provenant de produits naturels qui contribuent à la lucidité[2], la concentration[3] et l'énergie mentale[4] en moins de deux heures[1]. La dernière innovation signée Juice Plus+ contient de futures superstars du monde végétal, comme l'orpin rose, l'Alpinia Galanga et l'hydne hérisson, ainsi que des ingrédients aux effets scientifiquement prouvés comme de la caféine naturelle et de la vitamine B issue des plantes. Elle est présentée dans un arôme Baies + Mangue rafraîchissant.

Juice Plus+ Luminate

Dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite, les pressions de la vie quotidienne peuvent peser sur les fonctions cognitives et engendrer de la fatigue et des problèmes de concentration. De nouvelles recherches menées par Juice Plus+ sur plus de 12 000 consommateurs[6] ont mis en évidence une tendance croissante à la procrastination, près de 78 % d'entre eux rencontrant des difficultés à se concentrer sur des tâches. Selon les mêmes données, nous passons plus de 5 heures par jour non concentrés. Pour gérer une grosse charge de travail, étudier pendant plusieurs heures ou jongler entre différentes responsabilités parentales, Juice Plus+ offre une solution qui soutient votre concentration et votre énergie mentale dans l'agitation d'un mode de vie moderne. Vous vous sentez libéré et plus présent.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE JUICE PLUS+ LUMINATE

Se base sur les connaissances ancestrales de plusieurs traditions médicinales avec des plantes telles que l'Alpinia Galanga, l'orpin rose, la sauge et l'hydne hérisson

Agit rapidement , avec des résultats ressentis en moins de 120 minutes

, avec des résultats ressentis en moins de 120 minutes Aide à améliorer la concentration et rendre plus alerte grâce à la présence de caféine naturelle issue de grains de café vert

grâce à la présence de caféine naturelle issue de grains de café vert Aide à réduire la fatigue en intégrant de la riboflavine (vitamine B2) issue d'extraits de fruits

en intégrant de la riboflavine (vitamine B2) issue d'extraits de fruits Contribue à des performances intellectuelles normales, c'est-à-dire au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux, aidés par l'acide pantothénique (vitamine B5) issu d'extraits de fruit

normales, c'est-à-dire au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux, aidés par l'acide pantothénique (vitamine B5) issu d'extraits de fruit Favorise des fonctions psychologiques normales — comment vous pensez, vous vous sentez et vous agissez grâce à la vitamine B6 issue d'extraits de fruit

DES INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE

Au sein d'un mélange unique de nootropes et d'adaptogènes, chaque composant de Juice Plus+ Luminate brille de sa propre lumière. Mais la magie réside dans la synergie. Il contient :

Des ingrédients végétaux puissants : Alpinia Galanga, hydne hérisson, orpin rose et sauge. Ce mélange unique d'ingrédients n'est rassemblé dans aucun autre complément alimentaire au sein de l'Union européenne.

De la caféine naturelle issue de grains de café vert : aide à améliorer la concentration et à rendre plus alerte.

Un mélange de mangue, de goyave et de citron : fournit un ensemble de vitamines B d'origine naturelle. Vitamines B1 et B6 pour la lucidité, vitamine B5 pour l'énergie mentale et vitamine B2 pour aider à réduire la fatigue.

UNE PARTIE DE VOTRE RITUEL DE SOIN PERSONNEL AGISSANT RAPIDEMENT AU QUOTIDIEN

Juice Plus+ Luminate possède un délicieux mélange d'arômes Baies + Mangue qui peut faire partie d'un rituel de soins quotidiens. Un complément sous forme de boisson végétale sans gluten, édulcorant, colorant ou arôme de synthèse, ce qui vous assure une délicieuse expérience à chaque gorgée. Il n'y a pas de meilleure façon de se préparer pour une journée bien remplie en vous laissant le temps de faire ce que vous aimez le plus. C'est le coup de boost parfait à emporter. Chaud ou froid, gazeux ou non, à vous de décider !

Travis Garza, Global CEO de Juice Plus+ explique : « Dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite, nous savons à quel point il est important de maintenir la lucidité, l'énergie mentale et la concentration à leur plus haut niveau. Le cerveau est l'un des organes du corps humain les plus puissants, et les exigences de la vie quotidienne l'empêchent souvent de fonctionner de manière optimale. Nous avons observé de près le secteur en forte croissance des compléments alimentaires qui soutiennent les performances intellectuelles, et nous nous sommes aperçus qu'il y avait un grand manque, à savoir un produit végétal bon et agissant rapidement. Au travers de notre mélange unique de nootropes et d'adaptogènes, nous avons souhaité stimuler l'innovation dans cette catégorie et créer un nouveau produit qui soutient la concentration, la lucidité, la vitalité et l'énergie mentale, et qui rend ainsi les personnes capables de se concentrer sur les activités qui les passionnent au quotidien. »

Juice Plus+ Luminate a reçu des retours incroyablement positifs à l'occasion d'une enquête à l'aveugle[1] réalisée sur 69 adultes ayant pris le produit :

81 % se sont sentis plus lucides et concentrés

80 % se sont sentis plus alertes

77 % ont ressenti plus d'énergie mentale

74 % se sont sentis moins fatigués et plus motivés

75 % ont été capables de se concentrer plus longtemps

72 % se sont sentis plus productifs

Juice Plus+ Luminate pourra être acheté sur www.juiceplus.com/luminate. Disponible sous forme d'achat unique de 15 et 30 doses ou d'abonnement mensuel. Chaque dose de 15 coûte €48.50 et chaque dose de 30 coûte €89.00 offrant aux particuliers une solution pratique et abordable pour se préparer à une journée bien remplie. Consommez Juice Plus+ Luminate dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain

Pour plus d'informations à propos de Juice Plus+ Luminate et d'autres produits de la marque, veuillez vous rendre sur JuicePlus.com.

Notes pour les éditeurs

À propos de The Juice Plus+ Company

The Juice Plus+ Company est une entreprise mondiale du secteur de la santé et du bien-être qui favorise un mode de vie sain à travers la planète. Présente sur 27 marchés internationaux, elle peut compter sur le soutien d'une communauté de plus de 200 000 Partners commerciaux indépendants et des millions de clients ont bénéficié de ses produits.

Qu'est-ce que Juice Plus+ ?

Juice Plus+ offre une gamme de produits nutritionnels à base de plantes qui sont aussi proches de la nature que possible. Parmi les produits Juice Plus+, on trouve les gélules Juice Plus+ Essentials (Sélection de Fruits, Sélection de Légumes, Sélection de Baies, Omega+ Blend), les pastilles Juice Plus+ (Sélection de Fruits, Sélection de Légumes, Sélection de Baies), les shakes Complete by Juice Plus+, des barres et le shake Juice Plus+ Perform.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur JuicePlus.com.

Sources

1. Selon les résultats d'une étude à l'aveugle. Les participants à l'enquête ont pris du Juice Plus+ Luminate sans connaître la marque, le nom du produit ou les bienfaits pendant 7 jours et ont partagé leur avis en toute sincérité sur leur expérience du produit (contre rémunération). Les expériences peuvent varier d'une personne à l'autre.

2. Les vitamines B1 et B6 contribuent à des fonctions psychologiques normales.

3. La caféine aide à améliorer la concentration et la vigilance.

4. L'acide pantothénique (vitamine B5) contribue à des performances cérébrales normales, tandis que la vitamine B2 contribue à réduire la fatigue.

5. Une enquête en ligne a été réalisée par PureSpectrum auprès de 12 000 consommateurs nationaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Le travail de recherche a été effectué entre le 13 et le 21 mai 2024.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2548053/Juice_Plus_Luminate.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2548054/Juice_Plus_Logo.jpg