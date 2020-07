Présentation de Scenebox 360 par Domeble

Avec des décennies d'expérience dans le secteur, ils comprennent l'importance d'une CGI réaliste et de haute qualité. Tous leurs backplates sont photographiés par des photographes automobiles qui ont le sens du détail et comprennent le meilleur positionnement d'une voiture sur une scène.

Carl Lyttle, fondateur de Domeble, a commenté : « En lançant Scene box 360, nous souhaitons donner aux freelances, aux passionnés de 3D et aux futurs étudiants en CGI la possibilité de travailler avec des images de qualité professionnelle pour améliorer leur expérience d'apprentissage, affiner leurs compétences et développer un portefeuille substantiel qui les aidera sur le long terme. » Les collections couvrent un éventail de thèmes allant des vastes paysages urbains aux déserts arides, et du crépuscule à l'aube. Pour garantir aux utilisateurs une expérience d'achat harmonieuse, ils ont fait en sorte que l'interface soit simpliste, facile à parcourir, avec des téléchargements instantanés rapides.

Scene Box 360 propose également une large gamme de résolutions selon vos besoins. L'imagerie provient des résolutions natives les plus élevées, et les options de téléchargement débutent à partir de 2k, 4k et 6k. Sur demande, des formats bruts et des HDRI super-résolution peuvent être mis à disposition.

À propos de Domeble

Domeble est une bibliothèque de location/vente à droits gérés haut de gamme pour les backplates photographiques, les 360° HDRI Domes et les environnements de RV, adaptée à l'arène créative automobile et aux secteurs de la visualisation de produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220529/Domeble_Scenebox.jpg

Contact :

[email protected]

+44(0)20-7287-2211

Liens connexes

https://www.domeble.com/



SOURCE Domeble