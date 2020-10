Présidé par Son Altesse Royale le Prince Fahad bin Mansour bin Nasser

Des conférenciers locaux et mondiaux ont partagé leurs idées, apprentissages et expertise en se concentrant sur le thème du sommet qui s'est articulé autour de trois sujets principaux : l'entrepreneuriat et l'économie, la perturbation entrepreneuriale et les aspects sociaux et environnementaux. De jeunes entrepreneurs du monde entier se sont réunis pour apprendre les uns des autres et unir leurs voix dans un appel urgent à l'action aux dirigeants du G20.

« L'entrepreneuriat se nourrit de l'innovation et la résilience. Alors que nous réfléchissons aux difficultés économiques dont nous avons tous été témoins et vécu pendant la pandémie de la COVID–19, l'année 2020 a mis en valeur l'agilité des entrepreneurs et des startups qui cherchent à développer de nouvelles opportunités et à trouver des moyens créatifs de fournir l'excellence entrepreneuriale », a déclaré le Prince Fahad bin Mansour bin Nasser, Président du Sommet 2020 du YEA G20.

Les priorités du communiqué final du sommet découlent d'entretiens et d'une enquête mondiale auprès de jeunes entrepreneurs qui les a demandé leur avis sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontées leurs entreprises et les économies et sociétés dans lesquelles ils opèrent. Les recommandations s'appuient également sur des recherches approfondies sur l'écosystème entrepreneurial dans les pays du G20, menées au cours des dix dernières années par ses membres conjointement avec des partenaires du savoir. Le communiqué est aligné sur les priorités de divers groupes de travail dans le cadre du processus B20, notamment dans le domaine du développement des PME et de l'emploi.

Les PME et les entrepreneurs sont les principaux créateurs d'emplois dans les économies du G20, employant plus des deux tiers de la main-d'œuvre du secteur privé et fournissant plus de 80% de la croissance nette de l'emploi. Alors que le monde commence à réparer les dommages économiques causés par la COVID-19 et cherche des moyens de rembourser des niveaux records de dette gouvernementale, le potentiel des entrepreneurs pour conduire une nouvelle génération de croissance durable et inclusive doit être exploité aujourd'hui plus que jamais. C'est dans cette optique que le Comité du sommet du G20 YEA a émis les cinq recommandations suivantes aux dirigeants du G20 et leurs gouvernements.

Éliminer les obstacles à l'obtention de capital auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs du monde Soutenir la formation professionnelle et l'éducation à l'entrepreneuriat Développer l'économie durable de demain S'occuper de résoudre efficacement les obstacles au commerce Promouvoir la résilience économique et sociale par moyen de la numérisation

Le sommet virtuel a débuté avec le transfert de la présidence du Japon au nouveau Président du sommet de l'Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 au Royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse Royale le Prince Fahad bin Mansour bin Nasser bin Abdulaziz Al Saoud et a été suivi de la présentation des partenaires du sommet par le directeur principal d'Accenture, Armen Ovanessof, et le directeur général mondial d'Accenture, Francis Hintermann. Ils ont modéré ensuite un panel intitulé : Adaptation clé à la COVID19, avec la participation de Kitty C. Liao, Fondatrice et PDG – IDEABATIC Ltd., Michele Frisoli, PDG – Manta Group, et Louis Debouzy, Fondateur et PDG – Hello Medical.

Les conférenciers et les panels du sommet qui s'est déroulé ces deux jours comprenaient :

Panel n° 1 :

Titre : Impact de l'entrepreneuriat sur l'économie

Impact de l'entrepreneuriat sur l'économie Conférenciers :

S.E. Dr Nabil Koshak , PDG de Saudi Venture Capital Company

, PDG de Saudi Venture Capital Company

Essam Al Thekair , Vice–gouverneur de Monshaat

, Vice–gouverneur de Monshaat

Riyadh Al Zamel , Fondateur et Président du groupe RAZ

, Fondateur et Président du groupe RAZ

Dr Mazen Al Zaidi , Directeur de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat au Ministère de l'Investissement

, Directeur de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat au Ministère de l'Investissement Modératrice : Amal Dokhan, PDG du Global Entrepreneurship Network (GEN Saudi)

Panel n° 2 :

Titre : La nouvelle normalité avant et après la transformation par la COVID19

La nouvelle normalité avant et après la transformation par la COVID19 Conférenciers :

Dr Sattam Al Subaie du Centre national d'information

du Centre national d'information

Adwa Al Dakheel , Fondatrice et PDG de Falak

, Fondatrice et PDG de Falak

Ayman Al Sanad , PDG du MRSOOL

, PDG du MRSOOL

Dr Hugo Macedo , Fondateur et PDG de Smart Separations

, Fondateur et PDG de Smart Separations

Matteo dell 'Acqua, PDG de ADFlexSpa

Modératrice : Bayan Al Ghamdi, Responsable de l'entrepreneuriat chez Community Jameel

Panel n° 3 :

Titre : L'entrepreneuriat au–delà des frontières

L'entrepreneuriat au–delà des frontières Conférenciers :

Arwa Al Banawi , Fondatrice de Arwa Al Banawi Fashion House

, Fondatrice de Arwa Al Banawi Fashion House

Abdulaziz Al Saif , Co–fondateur et Chef de produit chez FAYVO

, Co–fondateur et Chef de produit chez FAYVO

Vincent Bruneau , Fondateur et PDG de Sparkup

, Fondateur et PDG de Sparkup

Imad Jomaa , Fondateur et Président du JGroup

, Fondateur et Président du JGroup Modératrice : Vera Futorjanski, PDG et Fondatrice de Veritas Ventures

Panel n° 4 :

Titre : Construction et reproduction d'un écosystème entrepreneurial réussi

Construction et reproduction d'un écosystème entrepreneurial réussi Conférenciers :

Dr Neeraj Sonalkar , Directeur exécutif de la recherche sur la conception de l'innovation humaine chez Stanford University

, Directeur exécutif de la recherche sur la conception de l'innovation humaine chez

Dr Hattan Ahmed, Chef du Centre d'entrepreneuriat chez KAUST



Dr Zeger Degraeve, Doyen exécutif du Collège de commerce et d'entrepreneuriat Prince Mohammad bin Salman (MBSC)

(MBSC)

Daniel Ouimet , Vice-président principal chez Futurpreneur Canada

, Vice-président principal chez Futurpreneur Canada

Dre Sarah Ghaleb , Responsable de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation au Saudi Aramco Entrepreneurship Center (Wa'ed)

, Responsable de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation au Saudi Aramco Entrepreneurship Center (Wa'ed) Modératrice : Amal Dokhan, PDG du Global Entrepreneurship Network (GEN Saudi)

Panel n° 5 :

Titre : Déblocage des capitaux-risqueurs

Déblocage des capitaux-risqueurs Conférenciers :

Aneel Ranadive , Associé directeur chez SOMA Capital

, Associé directeur chez SOMA Capital

Lo Toney, Associé directeur fondateur de Plexo Capital



Ahmad Al Shammari , Associé chez STV

, Associé chez STV

Gregoire Sentilhes, Président et fondateur de NextStageAM

Modératrice : Areeba Rehman, Fondatrice et PDG de Fretbay, Présidente pour la France du G20 YEA

Panel n° 6 :

Titre : L'éducation et l'innovation

L'éducation et l'innovation Conférenciers :

David Choi , Éducateur et entrepreneur chez Loyola Marymount University

, Éducateur et entrepreneur chez

Aziz Al Saeed , Co–fondateur et COO chez NOON Academy

, Co–fondateur et COO chez NOON Academy

Rakan Al Eidi , Fondateur de Chaizer

, Fondateur de Chaizer

Kevin « Kai » Chang, Fondateur et PDG de Kai Analytics & Survey Research Inc.



Tianqi Han , Président du Future Academy China

, Président du Future Academy China

Dr Rahul Mirchandani , Président et Directeur général de Aries Agro Ltd.

, Président et Directeur général de Aries Agro Ltd. Modératrice : Dre Asma Siddiki, Responsable des projets spéciaux au Collège de commerce et d'entrepreneuriat Prince Mohammad bin Salman (MBSC)

Panel n° 7 :

Titre : Comment l'entrepreneuriat social est vital pour le développement durable

Comment l'entrepreneuriat social est vital pour le développement durable Conférenciers :

Mohammed Ashour , Directeur général du développement durable chez Athar Consultancy

, Directeur général du développement durable chez Athar Consultancy

Mohamed Al Arify , Directeur général de la planification de l'entrepreneuriat chez Monsha'at

, Directeur général de la planification de l'entrepreneuriat chez Monsha'at

Oliver Mochizuki , Co-fondateur et PDG de Fundsurfer

, Co-fondateur et PDG de Fundsurfer

Stephanie Limage , PDG et fondatrice de Limage Media Group

, PDG et fondatrice de Limage Media Group

Fatima Montiel , Présidente pour le Méxique du G20 YEA

, Présidente pour le Méxique du G20 YEA

Sarah Al Sawwaf , Fondatrice et Productrice Exécutive de Aya Animations

, Fondatrice et Productrice Exécutive de Aya Animations

Aurelie Billat

Modérateur : Alex Gill, Fondateur de Mendicant Group

Le communiqué a été signé par les représentants de tous les États du G20, après quoi le flambeau a été passé par le pays hôte actuel du sommet du G20 YEA, l'Arabie saoudite, à l'hôte de l'année prochaine, l'Italie. Après la signature du communiqué, la Sherpa du Sommet 2020 du G20 YEA à l'Arabie Saoudite, Sarah Al Ayed, a partagé le récapitulatif du sommet et a prononcé les remarques de clôture.

Le sommet était organisé par Entrepreneurship Vision, propulsé par FAYVO, et en partenariat avec des organisations locales et mondiales clés, notamment :

Alliance mondiale :

Alliance des jeunes entrepreneurs du G20

Partenaire stratégique :

Accenture

Partenaires gouvernementaux :

Ministère des communications et des technologies de l'information



Ministère de l'investissement



Monsha'at (Autorité générale des petites et moyennes entreprises)

Partenaires du savoir :

Collège de commerce et d'entrepreneuriat Prince Mohammad bin Salman (MBSC)

(MBSC)

Université des sciences et technologies King Abdullah (KAUST)

Partenaires de l'écosystème :

FALAK



GEN Saud



500 Startups



RAZ Grou



Community Jameel



Saudi Venture Capital Company

Partenaires pour le sommet :

Spring Rose



Gourmet Café



Consultance Athar



El Domo



TACT



Agence de voyage FIRST



RESERVAL



ILSA Interactive



Sustainable

Partenaire de communication :

TRACCS

