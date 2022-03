Préventes ouvertes pour Metahunter : le jeu métavers pour tous

Avec plus de 500 influenceurs liés à ce projet, Metahunter est en passe de devenir le plus grand espace de métavers au monde. Metahunter vise à devenir le métavers pour tous en offrant à chacun des chances égales, quel que soit le niveau social des joueurs. Ce jeu fait de l'expérience virtuelle une réalité pour des millions de personnes, qui n'y ont pas accès aujourd'hui notamment par manque de moyens financiers ou par manque de connaissances.

Contrairement à de nombreux autres projets créés sur le marché, Metahunter ne cherche pas seulement à tirer parti d'un buzz médiatique et à générer des profits à court terme. Au contraire, Metahunter rend l'expérience du métavers accessible à des dizaines de millions de personnes, en supprimant la barrière d'un coût élevé pour jouer, mais également en éduquant le joueur débutant.

Non seulement Metahunter fournit une plateforme conviviale et simple, mais il offre également aux nouveaux arrivants un endroit pour en apprendre davantage sur les jeux play-to-earn et la technologie blockchain. Il donne à chacun une chance d'entrer dans le métavers à un prix abordable. Ce projet permettra à ceux qui n'ont jamais joué à des jeux play-to-earn de découvrir cet univers en toute simplicité et en toute sécurité.

Elle a été fondée par Allen Tan Chee Hoe, qui a précédemment fondé Findwork, une plateforme de recrutement avec plus de 4 millions d'utilîsateurs vérifiés et certifiés qui relie le personnel mal desservi à des opportunités professionnelles. Actuellement, Allen dirige l'équipe Metahunter de cadres chevronnés dans les domaines de la blockchain, de la technologie, des marchés financiers, du marketing, de l'entrepreneuriat, des jeux, des influenceurs, des bâtisseurs communautaires et plus encore. L'équipe de Metahunter a une expérience d'entreprises comme Facebook Gaming, SuperCell, J.P. Morgan, Renaissance Capital, etc.

Contrairement à d'autres plateformes et jeux qui utilisent des bots ou d'autres outils malicieux pour générer du trafic, Metahunter construira une réelle communauté de passionnés. Avec une portée possible d'au moins 100 millions de personnes dans le monde grâce à son réseau d'influenceurs, Metahunter est en passe de créer l'expérience de métavers la plus immersive.

Metahunter est un « méta vers » pour tous où chacun peut jouer, apprendre et gagner ensemble. Profitez rapidement de cette opportunité et construisons ensemble le plus grand métavers au monde !

